Crans-Montana, denuncia penale contro il sindaco Nicolas Féraud
In seguito alla tragedia del bar "Constellation", il sindaco di Crans-Montana è stato denunciato penalmente per gravi reati, insieme ai proprietari del locale, su iniziativa dei legali di una vittima gravemente ustionata.
Nell’ambito della vicenda legata alla tragedia del bar “Constellation”, anche il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud è ora oggetto di una denuncia penale. La notizia diffusa dal quotidiano Le Temps è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina all’inchiesta.
La denuncia è stata inoltrata lo scorso 26 gennaio da due avvocati vallesani, Alain e Anne-Sophie Viscolo, che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.
La denuncia penale non prende di mira soltanto Nicolas Féraud ma pure i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del “Constellation”. Il sindaco di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, di messa in pericolo della vita altrui con dolo diretto, d’incendio colposo nonché di una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge sui Comuni, in particolare da quella sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali.
Dal canto suo, Nicolas Féraud afferma di non essere a conoscenza di questa denuncia e non la commenta.
Altri sviluppi
Crans-Montana, la Procura vallesana si difende
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.