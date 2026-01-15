Crans-Montana: comune cambia addetto alla comunicazione

La vicesindaca di Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz. Keystone-SDA

A seguito delle critiche per la gestione comunicativa del tragico incendio di Capodanno, il comune di Crans-Montana ha interrotto il mandato di Thierry Meyer, affidandosi a una nuova società specializzata in gestione delle crisi.

Keystone-ATS

Thierry Meyer non collabora più con il Comune di Crans-Montana. Secondo un’informazione dell’agenzia Keystone-ATS, il mandato dell’ex caporedattore di 24 Heures è terminato dopo la conferenza stampa del 6 gennaio scorso.

Lo stesso giorno, il Comune ha stipulato un accordo con una società vodese di consulenza in gestione delle crisi. Da poco più di una settimana può contare sul lavoro di due esperti esterni, in particolare per affrontare la questione della comunicazione relativa all’incendio di Capodanno che ha fatto 40 morti e 116 feriti.

Lo scorso 6 gennaio, la conferenza stampa organizzata al Centro congressi “Le Régent” si è trasformata in una situazione delicata per il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Il politico locale è stato infatti attaccato da diversi giornalisti italiani che hanno chiesto le sue dimissioni.

In quell’occasione, Féraud non aveva presentato le scuse alle vittime dell’incendio del bar “Le Constellation” a nome del Comune, attirandosi numerose critiche. Tre giorni dopo, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz aveva preso la parola a nome del Comune durante un’intervista alla televisione romanda RTS. “Ci scusiamo per tutto quello che è successo quella tragica notte”.

