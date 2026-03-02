Crans-Montana, aiuti immediati prorogati fino a fine marzo

Tenendo conto della portata eccezionale del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali ha deciso di prorogare fino a fine marzo gli aiuti immediati alle vittime, preparando al contempo il passaggio al sostegno a lungo termine.

Gli aiuti immediati alle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana vengono prorogati fino alla fine di marzo. Lo ha deciso il comitato direttivo della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Si intende così tenere conto della portata eccezionale dell’evento, che ha causato 41 vittime e oltre un centinaio di feriti, scrive la CDOS in una nota diffusa lunedì.

La proroga riguarda gli aiuti immediati generali. Singoli contributi di sostegno, come quelli per i ricoveri ospedalieri, già possono essere concessi per periodi più lunghi a seconda della situazione individuale. La CDOS ha inoltre raddoppiato da 10 a 20 ore le prestazioni concesse a titolo di aiuti immediati per le spese legali.

Contemporaneamente, la CDOS sta preparando, insieme ai Cantoni, il passaggio dall’aiuto immediato all’aiuto a lungo termine alle vittime.

Importante onere finanziario

L’incendio di Capodanno pone l’intero sistema degli aiuti alle vittime di reati di fronte a un grande sfida finanziaria, sottolinea la CDOS nella nota. Anche con la prevista partecipazione della Confederazione, i Cantoni particolarmente colpiti come il Vallese e Vaud continuano a sostenere un onere considerevole.

Il comitato direttivo della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali assicura in ogni caso la sua solidarietà ai due Cantoni. Il Parlamento discuterà sulla partecipazione della Confederazione ai costi nel corso della sessione primaverile, che si apre oggi, lunedì.

