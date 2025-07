Corte giustizia, decisione potrebbe avere conseguenze per Svizzera

Secondo la Corte internazionale di giustizia, il cambiamento climatico impone obblighi giuridici vincolanti agli Stati, con possibili ripercussioni anche per la Svizzera sul piano dei diritti umani e delle politiche ambientali.

Il parere della Corte internazionale di giustizia dell’Aja sul cambiamento climatico potrebbe avere conseguenze per la Svizzera.

È quanto sostiene a Keystone-ATS Helen Keller, esperta di diritto internazionale, secondo cui, firmando l’accordo di Parigi, la Confederazione ha sottoscritto un trattato vincolante di diritto internazionale.

Dal punto di vista dei diritti umani è di fondamentale importanza la dichiarazione della Corte internazionale di giustizia secondo cui il principio di non respingimento è applicabile anche nel contesto climatico, stando alla professoressa di diritto internazionale all’Università di Zurigo ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Effetti sul diritto nazionale e sulle politiche climatiche

Ciò significa che una persona la cui vita o incolumità fisica è minacciata nel proprio Paese non può essere rispedita indietro. Il parere legale dei giudici, ha affermato Keller a Keystone-ATS, reso noto ieri, avrà un impatto su molti ordinamenti giuridici nazionali.

La Corte internazionale di giustizia afferma, ad esempio, che gli Stati devono anche riconsiderare le loro sovvenzioni alle industrie ad alta emissione di CO2. Ciò potrebbe essere rilevante anche in Svizzera nei procedimenti giudiziari, ha sottolineato l’esperta.

Stando alla corte, espressasi su iniziativa degli studenti dell’arcipelago di Vanuatu – che rischia di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici n.d.r – col sostegno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cambiamento climatico rappresenta “una minaccia urgente ed esistenziale”.

Diritti umani e responsabilità degli Stati

Le conseguenze sono gravi e di vasta portata: colpiscono sia gli ecosistemi naturali che le popolazioni umane, ha dichiarato il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Yuji Iwasawa, secondo cui tale situazione mette in evidenza l’urgente ed esistenziale minaccia rappresentata dal cambiamento climatico.

“Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici… potrebbero compromettere significativamente il godimento di alcuni diritti umani, incluso il diritto alla vita”, ha dichiarato il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Yuji Iwasawa.

Il clima globale dovrebbe essere protetto sia per la popolazione attuale che per le generazioni future, ha affermato. La Corte ha descritto il sistema climatico come “parte integrante e di vitale importanza dell’ambiente e che deve essere protetto per le generazioni presenti e future”.

Stando ai giudici, la violazione da parte di uno Stato di uno degli obblighi costituisce “un atto illecito internazionale che comporta la responsabilità di tale Stato. Le conseguenze giuridiche derivanti dalla commissione di un atto illecito internazionale possono comprendere gli obblighi di cessazione delle azioni od omissioni illecite, se queste sono continuative” nonché la “piena riparazione agli Stati danneggiati sotto forma di restituzione, risarcimento e soddisfazione”.

