Corsica: trovato corpo di uno svizzero, si indaga per omicidio

spiaggia in corsica
Il corpo dell'uomo è stato ritrovato sulla spiaggia di La Marana, a sud di Bastia. Keystone-SDA

Il corpo di un cittadino svizzero è stato trovato il 29 settembre su una spiaggia della Corsica; la procura di Bastia ha aperto un’inchiesta per omicidio, poiché l’uomo presentava segni di ferite compatibili con un’aggressione.

Il corpo di un cittadino svizzero, sulla sessantina, è stato rinvenuto a fine settembre su una spiaggia della Corsica. Un’inchiesta per omicidio è stata avviata per far luce sul caso, ha indicato mercoledì la procura locale.

Il cadavere è stato trovato il 29 settembre scorso sulla spiaggia di La Marana, a sud di Bastia, ha affermato all’agenzia AFP Jean-Philippe Navarre, procuratore della città situata nel nord dell’isola francese nel Mar Mediterraneo.

“In seguito al ritrovamento del corpo e al completamento dei primi esami forensi, è stata aperta un’inchiesta giudiziaria per omicidio per determinare le circostanze esatte di questa morte”, ha spiegato Navarre. Il decesso sembra sia stato causato da diverse ferite o colpi subiti, ha precisato il procuratore.

