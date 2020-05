Uno dei divieti decretatiLink esterno dal Consiglio federale (governo) per contenere l'epidemia di coronavirus è proprio quello di raduni oltre cinque persone. Nondimeno, manifestazioni di oppositori si erano già tenute già il 2 e 9 maggio scorsi a Berna, Basilea, Zurigo e San Gallo. Le autorità avevano anticipato che sarebbero intervenute con maggior rigore in caso di nuovi assembramenti.

Proteste anti-lockdown si sono tenute sabato anche in diversi altri Paesi in Europa.

A Zurigo si contavano invece un centinaio di manifestanti, riuniti mantenendo le distanze sulla grande piazza della Sechseläuten (festa di primavera). Anche qui la dimostrazione si è sciolta senza disordini. A Winterthur, in una situazione analoga, alcune persone sono state invece sanzionate e un uomo è stato posto in stato di fermo.

I partecipanti al raduno, tra i quali molti anziani, hanno innalzato cartelli con scritte come "Libertà per i cittadini liberi". Alcuni hanno intonato canti religiosi.

La polizia è intervenuta sabato a Berna, Basilea, Zurigo e Winterthur per disperdere gruppi di giovani e anziani che intendevano manifestare contro le misure restrittive decise dal governo per far fronte alla pandemia di Covid-19. Un collettivo chiamato 'Corona Rebellen Helvetia' aveva annunciato sui social l'intenzione di organizzare delle "passeggiate non violente" in diverse città.

