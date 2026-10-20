Coppia minacciata e ferita in casa

VD: rapinatori irrompono in casa e minacciano coppia, ferito 69enne Keystone-SDA

Una coppia di anziani a Coppet (canton Vaud) è stata vittima di una violenta rapina in casa all'alba, durante la quale il marito è rimasto ferito prima che i malviventi fuggissero con la refurtiva.

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Keystone-ATS

Una banda di malviventi è penetrata nella casa di una coppia di anziani alle prime ore del mattino di lunedì, minacciandoli e ferendo il marito per poi dileguarsi con la refurtiva. È successo a Coppet, comune vodese sulle rive del lago Lemano che si trova a pochi chilometri dalla Francia.

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, i criminali – non è noto quanti fossero – sono entrati in azione lunedì verso le 05.00: sono entrati nell’abitazione e hanno proferito minacce contro i due residenti nell’alloggio, un 69enne di nazionalità italiana e la moglie inglese di 67 anni. Ad avere la peggio è stato l’uomo, ferito in circostanze che restano da stabilire. Gli autori dell’assalto sono poi fuggiti portando con sé “alcuni oggetti”, non meglio precisati dalle autorità.

La polizia cantonale vodese ha immediatamente messo in atto un imponente dispositivo di ricerca, ricorrendo anche alle pattuglie dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e alla brigata cinofila. Finora però i rapinatori non sono stati ancora identificati, né assicurati alla giustizia.

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