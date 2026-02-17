Coop, utile netto di 606 milioni nel 2025

Aumentano i guadagni su tutti i fronti. Keystone-SDA

Trainato in particolare dai supermercati e dal commercio all'ingrosso, l'utile netto di Coop è cresciuto del 3,6% raggiungendo i 606 milioni di franchi nell'ultimo esercizio.

Keystone-ATS

Coop ha registrato lo scorso anno un utile netto di 606 milioni di franchi, in aumento del 3,6% rispetto all’esercizio precedente. Le vendite sono state trainate in particolare dall’attività dei supermercati e dal commercio all’ingrosso.

“L’utile realizzato rimane interamente all’interno dell’azienda e viene reinvestito”, sottolinea il gruppo martedì in un comunicato.

Il fatturato, già annunciato a inizio gennaio, si è attestato a 35,5 miliardi di franchi, in crescita del 2,3%. Il giro d’affari del commercio al dettaglio ha raggiunto 21,2 miliardi. “Coop è riuscita a crescere ulteriormente e aumentare le proprie quote di mercato non solo nei supermercati, ma anche nei formati specializzati”, si legge nella nota.

Al netto dei carburanti, Coop registra nel commercio al dettaglio una crescita del 2,4% a tassi di cambio costanti.

Il gigante della distribuzione ha inoltre aumentato l’organico: a fine 2025 impiegava 97’275 persone, 235 in più rispetto all’anno precedente, mentre 1’270 nuovi apprendisti hanno avviato la loro formazione all’interno del gruppo.

