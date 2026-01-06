Coop da record: oltre 35 miliardi di fatturato nel 2025

Con un fatturato record di 35,4 miliardi di franchi, il gruppo Coop ha registrato una crescita del 2,1% grazie all'aumento delle vendite sia nel settore del commercio al dettaglio che in quello all'ingrosso, con un particolare successo per i prodotti sostenibili.

Vendite record nel 2025 per Coop: il colosso del commercio al dettaglio e all’ingrosso ha raggiunto un fatturato di 35,4 miliardi di franchi, con una progressione del 2,1% (al netto degli influssi monetari) rispetto all’anno precedente.

“Sia nei supermercati che nei negozi specializzati Coop conquista quote di mercato”, affermano i vertici in un comunicato diffuso martedì. Nel settore del commercio al dettaglio i ricavi sono stati di 21,1 miliardi (+2,3%). I supermercati hanno mostrato un incremento del 2,6%, mentre Coop.ch ha registrato un +10,1%. In quest’ambito spicca il +7,5% della linea di prodotti a basso costo Prix Garantie. “Lo scorso anno Coop è riuscita ad abbassare i prezzi di circa 1900 prodotti, portando a circa 700 milioni di franchi gli investimenti realizzati dal 2019 per ridurre i prezzi”, argomenta la dirigenza.

Escludendo i carburanti, i negozi specializzati hanno beneficiato di una progressione dell’1,7% e hanno continuato a conquistare quote di mercato. In questo contesto, Coop City ha aumentato il proprio giro d’affari del 4,7% arrivando a 838 milioni di franchi. Anche Interdiscount, Jumbo, Coop Vitality e Update Fitness sono riusciti ad aumentare gli introiti. I settori Gastronomia/BâleHotels sono avanzati dello 0,7%, raggiungendo 530 milioni di franchi e acquisendo ulteriori clienti. Con un aumento del 3,5% anche Coop Pronto ha registrato uno sviluppo ritenuto molto positivo.

Nel commercio all’ingrosso e nella produzione il fatturato complessivo è cresciuto del 2,9% a 17,2 miliardi. Transgourmet ha realizzato un ricavo di 11,6 miliardi di franchi (+2,6%).

Coop sottolinea anche che i proventi derivanti da prodotti sostenibili sono saliti a 6,8 miliardi di franchi. Con circa 21’600 articoli la società afferma di disporre del più ampio assortimento sostenibile nel commercio al dettaglio e all’ingrosso e si definisce quindi “leader incontrastato” del ramo.

Per conoscere i dati sugli utili occorrerà attende la conferenza stampa di bilancio in programma il 17 febbraio.

