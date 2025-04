Coop e Migros fra i primi 50 dettaglianti al mondo

Coop è meglio piazzata di Migros a livello di fatturato. Keystone-SDA

Coop e Migros figurano fra le prime 50 aziende al mondo attive nel commercio al dettaglio e stanno guadagnano posizioni.

Keystone-ATS

Stando a una studio periodico condotto dalla società di consulenza Deloitte, Coop è 34esima al mondo per fatturato, sulla base dei dati del 2023, in progressione di tre posti rispetto all’anno prima, mentre Migros si inserisce al 41esimo rango, facendo in tal modo due passi avanti.

Al vertice della graduatoria figura la catena di grandi magazzini statunitense Walmart, con ricavi per 684 miliardi di dollari. Seguono già molto staccati il colosso del commercio online Amazon (252 miliardi) e lo specialista statunitense d’ipermercati Costco (242). Al quarto posto, con 177 miliardi, si inserisce il gruppo tedesco Schwarz (che comprende Lidl e Kaufland), primo operatore che non ha sede negli USA.

A titolo di confronto i proventi di Coop ammontano a 37 miliardi di dollari, quelli di Migros a 31 miliardi. Fra i marchi più conosciuti dal grande pubblico possono essere citati Aldi (settimo rango, 123 miliardi), Ikea (29esima, 43 miliardi), Shein (42esima, 31 miliardi) e Zalando (110ma, 11 miliardi). Il giro d’affari cumulato delle prime 250 società mondiali del ramo supera i 6’000 miliardi di dollari. Per fare un paragone: il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera nel 2023 è stato di 804 miliardi di franchi.