Controlli di prevenzione incendi in Svizzera, una questione cantonale

L'incendio al bar "Le Constellation" di Crans-Montana solleva interrogativi sul funzionamento dei controlli di prevenzione incendi in Svizzera. In questo ambito esistono differenze cantonali.

Nella Confederazione, i proprietari di beni immobili devono assicurarli contro i danni causati dal fuoco o da eventi naturali come ad esempio la grandine. Nella maggioranza dei cantoni, è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione immobiliare presso l’istituto cantonale competente.

Tuttavia, in alcuni cantoni, raggruppati con il sopranome GUSTAVO (dalle iniziali) – ovvero Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo – non esiste un servizio di questo tipo. I proprietari devono quindi rivolgersi ad assicurazioni private.

“A Ginevra, tutte le discoteche sono state controllate negli ultimi dieci anni, un ritmo che corrisponde a quello che vuole introdurre l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (AICA) per il 2026”, ha spiegato a Keystone-ATS Pauline de Salis-Soglio, vice segretaria generale del Canton Ginevra.

Controlli severi

Anche l’esecuzione dei controlli varia da cantone a cantone: in Vallese, come a Zurigo, la responsabilità è dei comuni. Nel 2024, ad esempio, le autorità di vigilanza del fuoco zurighesi hanno effettuato oltre 600 controlli, secondo dati pubblicati dalla Città. In caso di problemi gravi, si può decidere la chiusura di uno stabilimento fino alla correzione delle lacune.

A Friburgo, i controlli coinvolgono l’Istituto cantonale di assicurazione per i fabbricati. Un bar-discoteca è controllato almeno ogni tre anni, a volte più spesso, ha detto Yves-Laurent Blanc, portavoce dell’organismo. Un esercizio pubblico non ottiene i permessi se non rispetta le norme antincendio.

A Basilea Città i controlli in materia vengono svolti al momento del rilascio delle autorizzazioni. Seguono poi ispezioni periodiche, la cui frequenza dipende dall’utilizzo e dall’occupazione dello stabile. Per i luoghi più a rischio, l’intervallo è di sei anni.

Intervalli diversi per i controlli

La frequenza dei controlli varia comunque notevolmente fra i vari cantoni. Vaud prevede sopralluoghi sistematici obbligatori per tutti gli esercizi. La versione più recente prevede controlli ogni dieci anni, ha detto Rafael Stuker, portavoce dell’Istituto cantonale di assicurazione.

L’Assicurazione immobiliare di Berna (AIB) effettua controlli ogni cinque/dieci anni, mentre a Lucerna solitamente i sopralluoghi ci sono ogni dieci anni.

I Grigioni sono un caso a parte, con l’assicurazione cantonale per i fabbricati che autorizza e controlla gli immobili particolarmente minacciati, mentre i comuni si occupano del resto. Nel primo caso i sopralluoghi avvengono ogni due anni per i luoghi con particolare rischio d’incendio. Altri posti a rischio vengono analizzati ogni cinque anni.

