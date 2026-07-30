Contro la canicola, San Gallo rimborsa chi pianta un albero in giardino

Keystone / Gaetan Bally

La città finanzia la piantumazione di nuovi alberi nelle proprietà di chi aderisce al progetto, per aumentare ombra e refrigerio durante le ondate di calore.

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RSI, Giuliano Gasperi / Tieffe

Per difendersi dalle ondate di calore, San Gallo punta anche sui giardini privati. Da due anni il Comune finanzia integralmente la piantumazione di nuovi alberi nelle proprietà di chi aderisce al progetto, con l’obiettivo di aumentare l’ombra, ridurre il calore e compensare il verde perso a causa dello sviluppo edilizio.

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La formula è semplice: uno specialista valuta quale specie scegliere e dove collocarla, mentre la Città copre tutte le spese. Nel primo anno sono stati piantati 100 alberi, nel secondo circa 70. All’iniziativa hanno partecipato soprattutto proprietari di case unifamiliari, ma anche cooperative edilizie, una chiesa e un’azienda.

Il progetto non prevede un traguardo preciso, come ha spiegato Adrian Stolz, responsabile del verde pubblico della Città di San Gallo, alle telecamere del Telegiornale. “Non ci siamo posti un obiettivo numerico, ma vogliamo fare in modo che la quantità di alberi aumenti davvero, cioè che quelli nuovi compensino quelli persi a causa di nuove costruzioni o ampliamenti. E puntiamo anche ad aumentare il verde nelle aree pubbliche”.

Il finanziamento di interventi su terreni privati solleva a volte alcune perplessità, soprattutto perché i beneficiari sono spesso proprietari di immobili. Per la Città, tuttavia, ne vale la pena perché gli alberi contribuiscono anche alla salute pubblica: filtrano le polveri sottili, producono ossigeno e offrono refrigerio durante le giornate più calde.

“Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di dare degli incentivi. E questi, di solito, funzionano molto bene quando sono di natura finanziaria”. Le risorse provengono dai fondi già approvati nell’ambito della strategia comunale sulla biodiversità.

Durante la canicola, San Gallo mette inoltre a disposizione due mappe: una individua le isole di calore, l’altra segnala le fontane e le zone più fresche della città.

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