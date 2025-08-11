Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024
Nel 2024 il mercato dei prodotti biologici in Svizzera si è stabilizzato, con una lieve crescita del fatturato e un aumento del consumo tra chi privilegia un’alimentazione sana e sostenibile, mentre il prezzo resta il principale ostacolo all’acquisto.
Dopo la crescita registrata nel 2023, il consumo di prodotti biologici si è stabilizzato nel 2024.
L’aumento del fatturato nel segmento di mercato è stato dello 0,3%. La percentuale di persone con un elevato consumo è cresciuta di sei punti percentuali tra il 2022 e il 2024, raggiungendo il 55%.
Parallelamente questo gruppo di persone ha mostrato un allontanamento dal consumo di carne e un leggero aumento del consumo di pasti vegani, ha reso noto lunedì l’Istituto di ricerca in agricoltura biologica (FiBL).
Nel 2024 la quota di alimenti biologici nel commercio al dettaglio era dell’11,6% e ha generato un fatturato di circa 3,5 miliardi di franchi. Mentre il fatturato è aumentato dello 0,3%, nel 2024 le vendite in volume di prodotti biologici sono progredite dell’1,7%. Tra il 2021 e il 2024 il tasso di crescita in franchi è stato inferiore all’1%.
Come nell’ultima indagine condotta nel 2022, anche nel 2024 il prezzo è rimasto il principale ostacolo all’acquisto e ha addirittura acquisito maggiore importanza. Altri criteri, come l’imballaggio, il gusto o la produzione interna insufficiente, hanno invece perso importanza.
I motivi per l’acquisto di alimenti biologici sono invece rimasti gli stessi tra il 2022 e il 2024. Tra i motivi personali, in primo piano vi erano l’evitare l’uso di pesticidi chimici, un’alimentazione sana o la presenza minima di additivi.
Nel commercio specializzato la produzione biologica ha registrato un calo delle vendite, con una quota del 5,7% nel 2024. Nel 2022 era ancora del 6,7%. I discount, invece, hanno aumentato leggermente il fatturato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 6,1%. I loro marchi biologici propri stanno diventando sempre più popolari.
Il maggiore incremento è stato registrato dai rivenditori al dettaglio “classici”, con 0,9 punti percentuali. Essi hanno generato l’88,2% del fatturato del settore bio. Questi rivenditori hanno anche la quota più alta di alimenti biologici sul fatturato totale, pari al 13,5%.
Nel 2024, il gruppo di prodotti biologici con il fatturato più elevato è stato quello dei cereali e dei prodotti da forno. Seguono le verdure e al terzo i latticini e i loro sostituti.
