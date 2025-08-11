La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

verdure
Keystone-SDA

Nel 2024 il mercato dei prodotti biologici in Svizzera si è stabilizzato, con una lieve crescita del fatturato e un aumento del consumo tra chi privilegia un’alimentazione sana e sostenibile, mentre il prezzo resta il principale ostacolo all’acquisto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS

Dopo la crescita registrata nel 2023, il consumo di prodotti biologici si è stabilizzato nel 2024.

L’aumento del fatturato nel segmento di mercato è stato dello 0,3%. La percentuale di persone con un elevato consumo è cresciuta di sei punti percentuali tra il 2022 e il 2024, raggiungendo il 55%.

Parallelamente questo gruppo di persone ha mostrato un allontanamento dal consumo di carne e un leggero aumento del consumo di pasti vegani, ha reso noto lunedì l’Istituto di ricerca in agricoltura biologica (FiBL).

Nel 2024 la quota di alimenti biologici nel commercio al dettaglio era dell’11,6% e ha generato un fatturato di circa 3,5 miliardi di franchi. Mentre il fatturato è aumentato dello 0,3%, nel 2024 le vendite in volume di prodotti biologici sono progredite dell’1,7%. Tra il 2021 e il 2024 il tasso di crescita in franchi è stato inferiore all’1%.

Come nell’ultima indagine condotta nel 2022, anche nel 2024 il prezzo è rimasto il principale ostacolo all’acquisto e ha addirittura acquisito maggiore importanza. Altri criteri, come l’imballaggio, il gusto o la produzione interna insufficiente, hanno invece perso importanza.

I motivi per l’acquisto di alimenti biologici sono invece rimasti gli stessi tra il 2022 e il 2024. Tra i motivi personali, in primo piano vi erano l’evitare l’uso di pesticidi chimici, un’alimentazione sana o la presenza minima di additivi.

Nel commercio specializzato la produzione biologica ha registrato un calo delle vendite, con una quota del 5,7% nel 2024. Nel 2022 era ancora del 6,7%. I discount, invece, hanno aumentato leggermente il fatturato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 6,1%. I loro marchi biologici propri stanno diventando sempre più popolari.

Il maggiore incremento è stato registrato dai rivenditori al dettaglio “classici”, con 0,9 punti percentuali. Essi hanno generato l’88,2% del fatturato del settore bio. Questi rivenditori hanno anche la quota più alta di alimenti biologici sul fatturato totale, pari al 13,5%.

Nel 2024, il gruppo di prodotti biologici con il fatturato più elevato è stato quello dei cereali e dei prodotti da forno. Seguono le verdure e al terzo i latticini e i loro sostituti.

Attualità

cartello moutier

Altri sviluppi

Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico

Questo contenuto è stato pubblicato al Le autorità di Moutier e del Canton Giura istituiscono una guida, una hotline telefonica e uno sportello unico per la popolazione della cittadina. L'obiettivo è garantire una transizione agevolata nell'ambito del cambio di appartenenza cantonale.

Di più Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico
operaio pulisce parete esterna aereo pilatus

Altri sviluppi

Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”

Questo contenuto è stato pubblicato al È probabile che l'UE e il Regno Unito ottengano una deroga dai dazi americani. È quanto affermato da Hansueli Loosli, presidente del Cda di Pilatus, che chiede alla politica di negoziare rapidamente un'esenzione doganale per l'aviazione civile svizzera.

Di più Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”
La sede di Roche a Basilea.

Altri sviluppi

Le aziende farmaceutiche non prevedono taglio impieghi in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. È quanto affermato dal colosso farmaceutico Roche, che prevede un numero di dipendenti stabile nell'anno in corso. Analoga la posizione di Novartis.

Di più Le aziende farmaceutiche non prevedono taglio impieghi in Svizzera
martin pfister

Altri sviluppi

Martin Pfister favorevole a nuovi acquisti militari per ridurre i dazi USA

Questo contenuto è stato pubblicato al Il consigliere federale Martin Pfister si è detto "aperto" alla possibilità di effettuare nuovi ordini di armi agli Stati Uniti per cercare di ridurre i dazi doganali del 39% decisi dal presidente americano Donald Trump nei confronti della Svizzera.

Di più Martin Pfister favorevole a nuovi acquisti militari per ridurre i dazi USA
Raphaël Domjan

Altri sviluppi

SolarStratos supera gli 8’000 metri di quota

Questo contenuto è stato pubblicato al SolarStratos ha compiuto oggi il volo solare ed elettrico - 4 ore e mezzo di permanenza nell'aria - più alto della sua storia.

Di più SolarStratos supera gli 8’000 metri di quota
folla alla street parade

Altri sviluppi

Decine di arresti e furti alla Street Parade di Zurigo

Questo contenuto è stato pubblicato al Sia la polizia cantonale che quella comunale hanno avuto durante il fine settimana parecchio da fare in relazione alla Street Parade che, secondo gli organizzatori, quest'anno ha attirato sulle sponde della Limmat ben 800 mila amanti della techno music.

Di più Decine di arresti e furti alla Street Parade di Zurigo
anziano

Altri sviluppi

In Svizzera la rendita pensionistica sta diventando sempre più bassa

Questo contenuto è stato pubblicato al Chi dopo una vita di lavoro va in pensione riceve sempre meno denaro dal sistema pensionistico svizzero: dal 2002 le rendite combinate dell'AVS e delle casse pensioni sono diminuite in media del 16%.

Di più In Svizzera la rendita pensionistica sta diventando sempre più bassa
aereo

Altri sviluppi

Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Questo contenuto è stato pubblicato al Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno "svantaggio competitivo significativo" rispetto ai concorrenti americani ed europei.

Di più Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti
persona davanti a un computer

Altri sviluppi

Impiego, uno su sette in Svizzera è offerto con telelavoro

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sempre più datori di lavoro offrono la possibilità di lavorare da casa, in contro tendenza rispetto a quanto avviene in alcuni altri paesi.

Di più Impiego, uno su sette in Svizzera è offerto con telelavoro
militari

Altri sviluppi

Divulgava informazioni per Mosca, colonnello svizzero accusato

Questo contenuto è stato pubblicato al Un colonnello dell'esercito svizzero è accusato di aver divulgato informazioni a Mosca mentre si trovava stazionato in Austria nell'estate del 2024. Lo afferma la radio SRF, sostenendo che l'ufficiale è stato richiamato in patria.

Di più Divulgava informazioni per Mosca, colonnello svizzero accusato

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR