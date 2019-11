I motivi sono vari. Primo fra tutti la concorrenza, che spinge i produttori a mettere velocemente in vendita un prodotto. Un altro sono le catene di produzione sempre più complicate, con molte ditte che forniscono separatamente i componenti per un singolo prodotto.

Richiamata farina di grano saraceno a causa di un valore troppo alto di alcaloidi tropanici. Ritirato dal mercato lo spiedo girevole del grill a gas venduto in una catena di negozi per un non meglio precisato "rischio per la salute". Salmonella nelle mandorle macinate: non consumare.

Dagli alimentari ai monopattini elettrici passando per gli elettrodomestici. Negli ultimi anni i prodotti che vengono ritirati dal mercato per i più svariati problemi si sono moltiplicati.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sempre più prodotti ritirati dagli scaffali 20 novembre 2019 - 10:03 Dagli alimentari ai monopattini elettrici passando per gli elettrodomestici. Negli ultimi anni i prodotti che vengono ritirati dal mercato per i più svariati problemi si sono moltiplicati. Richiamata farina di grano saraceno a causa di un valore troppo alto di alcaloidi tropanici. Ritirato dal mercato lo spiedo girevole del grill a gas venduto in una catena di negozi per un non meglio precisato "rischio per la salute". Salmonella nelle mandorle macinate: non consumare. Sono solo alcuni degli ultimi avvisi pubblicati sul sito dell'Ufficio federale del consumo. Come fa notare il quotidiano Aargauer Zeitung il numero di prodotti ritirati dal mercato è passato dai 26 all'anno di 10 anni fa agli oltre 100 tolti dagli scaffali solo nel 2019. I motivi sono vari. Primo fra tutti la concorrenza, che spinge i produttori a mettere velocemente in vendita un prodotto. Un altro sono le catene di produzione sempre più complicate, con molte ditte che forniscono separatamente i componenti per un singolo prodotto. È anche vero, però, che sono aumentate le segnalazioni e che distributori e produttori sono molto meno reticenti a ritirare un prodotto dal mercato rispetto al passato. Il servizio del Telegiornale: