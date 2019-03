Termine scaduto per esprimere il proprio parere sulla bozza di Accordo.

(© Keystone / Gaetan Bally)

In Svizzera, i governi cantonali non hanno trovato una posizione comune sull'Accordo quadro istituzionale tra la Confederazione e l'Unione Europea. In una nota diffusa venerdì, la Conferenza che li riunisce chiede chiarimenti al Consiglio federale. Il quale dovrà ora riunirsi per discutere dell'esito della consultazione, ormai giunta al termine.

Il proseguimento della via bilaterale e la firma di un'intesa Berna-Bruxelles, sottolinea la CGCLink esterno, sono fondamentali per la Svizzera.

Del testo in consultazioneLink esterno, i Cantoni condividono le disposizioni sulla risoluzione di controversie e sulla ripresa dinamica del diritto europeo, ma chiedono delucidazioni sugli aiuti di Stato, le misure di accompagnamento alla libera circolazione e la direttiva sui diritti dei cittadini UE.

Secondo i Cantoni, l'intesa non dovrebbe in nessun caso condizionare gli aiuti statali in settori per i quali la Svizzera non ha alcuna garanzia di accesso al mercato europeo.





(2) Intervista del Quotidiano a Claudio Zali in merito alla mancata posizione comune dei Cantoni sull'Accordo quadro Il commento del presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Claudio Zali

L'intesa, riporta inoltre un comunicato della CGC, non dovrebbe imporre alla Svizzera una ripresa dinamica sui diritti dei cittadini dell'UE e dovrebbe prevedere una soluzione per le misure di accompagnamento, per tenere conto delle richieste delle parti sociali in materia di protezione delle condizioni di lavoro e dei salari.





(1) Notizia del TG sul termine della consultazione sulla bozza di Accordo quadro Svizzera-UE

Venerdì, anche alcuni partiti politici hanno reso nota o ribadito la propria posizione.



Ecologisti tra "sì" e "sì, ma"

L'accordo quadro incassa il sì "convinto" dai Verdi liberali: "garantisce e rafforza l'accesso della nostra economia, della nostra ricerca e della nostra società all'Europa", ha indicato la presidente del gruppo in Parlamento, Tiana Moser.

I Verdi svizzeri, primo partito ecologista, dicono invece sì al principio di un accordo quadro tra Svizzera e UE ma no a quello attualmente in consultazione: troppe questioni rimangono aperte e andrebbero chiarite in tempi brevi.

Partiti di governo

Anche il Partito socialista ritiene che un accordo quadro possa essere positivo e garantire relazioni stabili e profonde con l'UE, ma in una missiva al Consiglio federale (governo) chiede chiarimenti su diversi temi: aiuti di Stato, trasporti pubblici, libera circolazione dei cittadini comunitari, assicurazioni sociali, misure d'accompagnamento e risoluzione dei contenziosi.

Per il Partito popolare-democratico (centro, democristiani), quattro ambiti necessitano di chiarimenti e una discussione più approfondita. Sono la direttiva sulla cittadinanza europea, la procedura da adottare in caso di risoluzione dei conflitti, gli aiuti sociali, le misure di accompagnamento.

L'Unione democratica di centro (destra conservatrice) e il Partito liberale-radicale (centro-destra) non sono tornati, venerdì, sulle loro posizioni.

L'UDC ha già espresso "no" deciso (nella sua forma attuale l'intesa "distrugge la Svizzera", ha dichiarato il presidente Albert Rösti) mentre il PLR approva l'accordo quadro (un "sì della ragione" per continuare sulla via bilaterale, hanno affermano i vertici del partito).

E adesso?



(3) Commento della corrispondente del TG da Berna sulle poche posizioni chiare in merito all'Accordo quadro

Perché una consultazione In autunno, al termine dei negoziati tra la Svizzera e l'Unione Europea per un accordo quadro istituzionale, il Consiglio federale non aveva firmato l'intesa poiché rimangono divergenze su due punti importanti, ma anziché rigettarla ha chiesto a commissioni parlamentari, Cantoni, partiti e partner sociali di esprimersi sulla stessa. I punti controversi fin dall'inizio sono le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone delle persone, e l'estensione dei diritti all'aiuto sociale, alla protezione contro l'espulsione e al diritto di soggiorno permanente ai cittadini UE dopo 5 anni. Bozza del testo dell'accordo istituzionaleLink esterno Fine della finestrella

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 29.03.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.