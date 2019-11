La presidente dei Verdi, Regula Rytz, sarà l'unica candidata del partito al Consiglio federale in occasione del rinnovo del governo l'11 dicembre prossimo: a lasciare il posto dovrà essere un esponente d. Lo ha deciso venerdì per acclamazione il gruppo ecologista in Parlamento.

Regula Rytz assediata dai giornalisti dopo la conferenza stampa dei Verdi.

(Keystone / Marcel Bieri)

Rispetto a quanto dichiarato giovedì dalla stessa Regula Rytz, uscita allo scoperto alla vigilia della riunione della sua "frazione", i Verdi non intendono attaccare una persona in particolare, ossia il consigliere federale Ignazio Cassis. Il gruppo, ha precisato il presidente Balthasar Glättli, deve ancora decidere se andare all'assalto del seggio di Cassis o di Karin Keller-Sutter. Comunque sono i liberali (Plr) che devono cedere un seggio.

Ad ogni modo, il partito attaccherà il primo ministro Plr che si ripresenta per la rielezione, ossia Cassis in base al principio di anzianità, essendo stato eletto prima della collega sangallese. "Si tratta di un puro caso - ha spiegato Glättli - non voluto da noi". Qualora l'unico rappresentante della Svizzera italiana non dovesse essere riconfermato, "spetterà al PLR decidere sul da farsi", ha spiegato il presidente degli ecologisti.

Il Plr potrebbe quindi presentare un ticket composto da Cassis e Keller-Sutter, oppure altre personalità. Da parte nostra, ha spiegato Glättli, non contestiamo la presenza di un Plr in governo.

Regula Rytz unica candidata verde

Il presidente del gruppo ecologista ha poi spiegato la decisione di presentare una sola persona col fatto che l'11 dicembre si tratta di rieleggere dei ministri a fine legislatura. Sarebbe stato diverso, a suo dire, in caso di una partenza di un consigliere federale prima del termine del mandato. In ogni caso, Glättli ha messo in chiaro che il suo partito non intende lasciarsi invischiare in giochetti politici di sorta: nessun attacco quindi all'unico seggio del democristiano o a uno dei due seggi dei socialisti.

Una candidatura necessaria

Il lancio di un Verde per il governo risponde anche alle attese dei nostri elettori, sennò "a che pro andare alle urne?". Per Glättli, una fetta della popolazione vuole che i temi ambientali vengano maggiormente presi in considerazione dall'esecutivo, insomma che ricevano l'attenzione che meritano. E questo è il momento giusto per eleggere un esponente ecologista in Consiglio federale, si è detto persuaso.

Ecco il servizio del Tg.

rytz I Verdi attaccano il seggio liberale

tvsvizzera.it/fra con RSI

