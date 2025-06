Berset al Consiglio d’Europa: “La legge deve parlare più forte delle bombe”

Firmando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'accordo per istituire il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset ha dichiarato che "la legge deve parlare più forte delle bombe".

“Stiamo costruendo un’Europa più forte, basata sulla giustizia”, ha aggiunto Berset.

“Ogni criminale di guerra deve sapere che sarà punito, e che la giustizia può prendere un po’ di tempo ma arriva”, ha dal canto suo dichiarato Zelensky dopo aver firmato l’accordo sull’istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, che contiene anche lo statuto che ne regola il funzionamento.

“L’accordo per il tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina firmato oggi è solo in primo passo e la strada è ancora lunga, e ci vorrà impegno affinché ogni criminale di guerra russo affronti la giustizia, incluso Putin”, ha aggiunto Zelensky durante il suo intervento davanti all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

“Le persone chiedono a cosa serve un tribunale? Non sarebbe meglio investire in armi? Certo, le armi sono essenziali perché l’aggressore deve perdere, e stiamo lavorando per questo. Le vite degli ucraini devono essere protette, e ringrazio tutti coloro che sostengono la nostra difesa. Ma anche la giustizia è importante perché i criminali di guerra non abbiano alcun posto in cui nascondersi, non in Europa, non altrove. La giustizia pone un principio: nessuna ricompensa per l’aggressione”, ha proseguito il presidente ucraino davanti all’emiciclo pieno e raccogliendo applausi a più riprese.