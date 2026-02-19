La Svizzera parteciperà come ossrvatrice alla prima riunione del Consiglio di pace di Trump

Donald Trump mostra il documento da lui firmato che sancisce la fondazione del suo Consiglio di pace. Keystone-SDA

In qualità di osservatrice, la Svizzera parteciperà a Washington alla riunione inaugurale del Consiglio di pace voluto da Donald Trump, rimandando a un secondo momento la decisione su un'eventuale adesione formale.

2 minuti

Keystone-ATS

La Svizzera parteciperà alla riunione inaugurale del Consiglio di pace giovedì a Washington in qualità di osservatrice. Non è invece ancora stata presa una decisione in merito all’adesione della Confederazione all’organo voluto dal presidente americano Donald Trump.

“La Svizzera sarà rappresentata da Monika Schmutz Kirgöz, capo della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e da Ralf Heckner, ambasciatore svizzero a Washington”, ha dichiarato il DFAE a Keystone-ATS. “La questione di un’eventuale adesione formale al Board of Peace sarà esaminata in un secondo momento dal Consiglio federale”, aggiungono i servizi di Ignazio Cassis.

La prima riunione si concentrerà sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulla sua ricostruzione. Con la sua partecipazione, la Svizzera ribadisce il sostegno al piano di pace degli Usa, prosegue il DFAE.

Il dipartimento intende “rafforzare i contatti con i decisori dell’amministrazione statunitense e gli altri partecipanti sulle questioni mediorientali”. Ritiene che questa presenza consenta alla Svizzera di “posizionarsi nel suo ruolo tradizionale di facilitatore e mediatore per la pace”.

Lunedì anche l’Unione europea ha annunciato che prenderà parte alla riunione inaugurale del Consiglio di pace, ma senza aderirvi, mettendone in particolare in discussione la sua compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite.

L’organo, lanciato ufficialmente durante il Forum economico mondiale (WEF) di Davos lo scorso gennaio, è presieduto da Trump. I Paesi che vogliono entrarci in qualità di membri permanenti devono pagare una “quota d’iscrizione” di un miliardo di dollari. Il consiglio è stato concepito per porre fine al conflitto a Gaza, ma il suo statuto gli conferisce un obiettivo molto più ampio, ovvero risolvere le guerre in tutto il mondo.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative