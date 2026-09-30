Depositate le firme per l’iniziativa per il congedo parentale di 18 settimane

Sono state raccolte oltre 110'000 sottoscrizioni Keystone-SDA

Un'alleanza interpartitica ha depositato con successo oltre 110'000 firme per l'iniziativa che mira a introdurre un congedo parentale di 18 settimane sia per le madri che per i padri.

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Keystone-ATS

È formalmente riuscita la raccolta delle firme per l’iniziativa popolare che chiede un congedo parentale di 18 settimane sia per i padri che le madri. I promotori del testo in questione hanno depositato mercoledì presso la Cancelleria oltre 110’000 sottoscrizioni.

A sostenere la proposta di modifica costituzionale denominata “Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)” figurano rappresentanti del Centro, dei Verdi, del Partito verde liberale (PVL, centro), del partito socialista (PS), del partito evangelico (PEV, centro) e del partito liberale (PLR, destra liberale), nonché l’organizzazione femminile Alliance F e l’organizzazione sindacale Travail.Suisse.

Complessivamente, presso la Cancelleria federale a Berna sono state consegnate 112’517 firme autenticate, stando a quanto comunicato oggi dai promotori. L’alleanza interpartitica ha espresso soddisfazione per “il grande sostegno della popolazione”. Per la riuscita di un’iniziativa popolare è necessario raccogliere 100’000 firme entro 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo nel Foglio federale.

Il testo depositato oggi chiede un congedo parentale “equo e indennizzato” alla nascita di un figlio e punta a modificare la costituzione in modo da “promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa”. Madri e padri dunque, dovrebbero poter beneficiare di un congedo parentale della stessa durata.

Più nel dettaglio i promotori chiedono che il congedo non sia trasferibile e, in linea di massima, fruibile in modo alternato al massimo per un quarto del totale.

L’importo minimo e il finanziamento dell’indennità dovrebbero essere stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per coloro che prestano servizio militare o servizio civile e dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 100% nel caso dei salari più bassi.

I promotori ribadiscono così una questine combattuta ormai da tempo. Da anni infatti in Svizzera si discute della necessità di introdurre un congedo retribuito per entrambi i genitori. Attualmente, le madri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un’indennità di 14 settimane. Nel 2020, il popolo ha detto sì a un congedo di due settimane per i padri, introdotto all’inizio del 2021.

Ciononostante – affermano i promotori del testo – per quanto riguarda i congedi parentali la Svizzera è oggi ancora uno dei Paesi (sviluppati) che offre le peggiori condizioni nel confronto internazionale.

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