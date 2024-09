Esperti: “La Confederazione può risparmiare fino a 5 miliardi di franchi”

Keystone-SDA

Un gruppo di esperti creato dall'Esecutivo per ripristinare le finanze federali ha individuato una serie di spese evitabili che potrebbero far risparmiare a Berna fino a 5 miliardi di franchi.

Keystone-ATS

Rinuncia ai finanziamenti federali per gli asili nido, cancellazione delle “sovvenzioni banali”, taglio delle spese non urgenti: sono alcune misure proposte da un gruppo di esperte ed esperti istituito dal Governo per risanare le finanze federali e risparmiare fino a 5 miliardi di franchi.

I conti federali sono in rosso e il deficit dovrebbe ammontare a circa tre miliardi di franchi all’anno. Il gruppo di esperti mira entro il 2030 a potenziali di risparmio fino a 5 miliardi annui. Il rapporto sul tema Collegamento esternoè stato pubblicato giovedì.

Fra le numerose misure, viene proposto anche un taglio di 200-300 milioni di franchi nell’amministrazione federale. Secondo il documento, nel 2027 si potrebbero risparmiare circa 1,7 miliardi e nel 2030 fino a 2 miliardi con interventi nei settori della politica migratoria, dell’energia e delle infrastrutture riguardanti il traffico. Alcune sovvenzioni, come quelle del traffico merci, dovrebbero essere rimesse in questione, si legge.