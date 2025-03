Concerti Taylor Swift, introiti per 90 milioni di franchi a Zurigo

Keystone-SDA

I due concerti della cantante statunitense Taylor Swift a Zurigo nell'estate del 2024 hanno portato molto denaro nella regione.

I fan della superstar hanno speso complessivamente 92,5 milioni di franchi in occasione degli eventi, stando a uno studio della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ)

Circa 24 milioni di franchi sono stati elargiti per i biglietti, altri 24 milioni per i viaggi da e per il concerto, emerge dall’analisi pubblicata oggi. In particolare i circa 11’000 visitatori provenienti dagli Stati Uniti hanno avuto 15,5 milioni di franchi di oneri di viaggio.

Complessivamente gli “Swifties” – così vengono chiamati gli appassionati dell’artista di maggior successo del XXI secolo – accorsi sono stati 98’000 e molti hanno trascorso alcuni giorni di vacanza nella regione. La spesa per i pernottamenti è stata di oltre 13 milioni di franchi, seguita da quella per la mobilità locale (5 milioni), per la ristorazione durante il concerto (4 milioni) e per i souvenir (2 milioni). I restanti quasi 19 milioni non sono stati assegnati ad alcuna categoria specifica.