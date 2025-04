Il franco svizzero è un porto sicuro nell’incertezza dei dazi

Di più Le modifiche di legge che entrano in vigore in Svizzera ad aprile

Questo contenuto è stato pubblicato al Il nuovo consigliere federale Martin Pfister prende le redini del Dipartimento federale della difesa (DDPS) oggi. Questo primo aprile segna anche l'entrata in vigore di diverse modifiche legislative in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il mese appena concluso è stato il decimo marzo più mite in Svizzera dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Al nord delle Alpi è stato persino troppo secco, ha rivelato oggi il servizio meteorologico privato MeteoNews.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'alleanza per il completamento di AlpTransit si estende: Lombardia, Piemonte e ora anche Liguria si sono unite al Ticino per cercare di favorire il corridoio Rotterdam-Genova.

Di più Calano le vendite della Tesla in Svizzera ma non è sempre colpa di Musk

Di più Quando la pubblicità inganna la popolazione la cita in giudizio

Questo contenuto è stato pubblicato al Un numero record di reclami è stato inoltrato nel 2024 alla Commissione svizzera per la lealtà (CSL), organo di autocontrollo del settore pubblicitario. Le procedure sono state 221, di cui circa 100 contro un solo manifesto, ritenuto sessista.

Di più Il Consiglio federale a Neuchâtel per la sua seduta ‘extra muros’

Crescono in Svizzera i debitori privati che non pagano le fatture

Questo contenuto è stato pubblicato al È in aumento il numero di debitori privati adulti che non riescono a far fronte ai loro impegni.

Di più Crescono in Svizzera i debitori privati che non pagano le fatture