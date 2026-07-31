Comprare casa ancora più caro in Svizzera, prezzi +3,5% in un anno

Prezzi dell'immobiliare sempre più su in Svizzera. Keystone-SDA

Comprare casa costa sempre di più in Svizzera: nel secondo trimestre il costo di un alloggio in proprietà è salito dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre su base annua la progressione è del 3,5%, stando ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

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Keystone-ATS

L’indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) si è attestato a 127,7 punti, emerge dai dati pubblicati oggi. Le case unifamiliari hanno segnato un incremento annuo del 2,7%, gli appartamenti del 4,2%, mentre su base trimestrale le variazioni sono rispettivamente di -0,4% e di +1,4%.

L’IMPI è un indicatore abbastanza nuovo: viene calcolato a partire dal terzo trimestre 2020 sulla base di una media di 7000 transazioni registrate in tutta la Confederazione. L’UST fa riferimento a informazioni dei principali istituti ipotecari del paese, che coprono un’ampia quota di mercato in quanto la stragrande maggioranza delle vendite immobiliari è finanziata mediante un mutuo.

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