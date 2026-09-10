La commissione UE approva il pacchetto di accordi con la Svizzera

Commissione Parlamento europeo approva accordi Svizzera-Ue Keystone-SDA

Con un voto rapido e senza discussioni, la commissione competente del Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'UE, raccomandandone l'adozione alla plenaria.

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Keystone-ATS

La commissione competente del Parlamento europeo ha approvato giovedì a larga maggioranza il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l’UE. Il punto all’ordine del giorno è stato accolto in pochi minuti e senza discussioni.

Oltre ai trattati, la commissione per gli affari esteri dell’eurocamera ha approvato anche una risoluzione di accompagnamento. Quest’ultima ha lo scopo di motivare l’approvazione. Nel documento viene affermato, tra l’altro, che il pacchetto è stato “negoziato e concluso come un insieme equilibrato”.

L’approvazione della commissione costituisce una raccomandazione al Parlamento europeo. Al momento non è noto quando avrà luogo la votazione in plenaria.

Come noto, nel 2024 il Consiglio federale e la Commissione europea hanno negoziato nuovi accordi bilaterali volti a stabilizzare e ampliare le relazioni esistenti. Le intese sono ora in fase di ratifica parlamentare sia a Bruxelles che a Berna.

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