Commercio al dettaglio in calo nel 2024 in Svizzera

Disoccupazione in crescita in gennaio al 3,0%
La disoccupazione in Svizzera è cresciuta di 0,2 punti percentuali in gennaio rispetto a dicembre 2024 ed è aumentata sensibilmente in confronto all'anno scorso.

"Oltre il 90% della popolazione svizzera sottovaluta il rischio di un terremoto"
La popolazione elvetica non tiene nel giusto conto la possibilità che un terremoto colpisca una parte del paese e le proposte del Consiglio federale per far fronte a un tale scenario non convincono.

Netto aumento dei fallimenti aziendali in Svizzera e in Ticino
I fallimenti aziendali sono aumentati nel 2024 sensibilmente, sia Svizzera che in Ticino, e ancora di più nei Grigioni.

A 30 anni dalla scena aperta della droga Zurigo si prepara al fentanyl
Il Municipio di Zurigo ha presentato una strategia per lottare contro la diffusione di nuovi stupefacenti come il fentanyl.

Non si placano le polemiche in Italia sul rimpatrio del generale libico criminale di guerra
Prosegue in Italia la polemica sul caso del generale libico accusato di crimini di guerra, arrestato in territorio italiano e poi rispedito in Libia: piovono accuse sulla premier Giorgia Meloni.

Centrale nucleare di Leibstadt, i vicini ricorrono al TAF
Una quindicina di persone residenti nei pressi della centrale nucleare di Leibstatdt (canton Argovia), sia in Svizzera che nella limitrofa Germania, hanno inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Sparatoria a Baruxelles
Mercoledì mattina nella periferia sud-ovest di Bruxelles c'è stata una sparatoria e due uomini armati sono stati visti entrare nella metropolitana.

Twint ha registrato un record di transazioni nel 2024
Twint sempre più diffuso in Svizzera: nel 2024 sono stati registrati 773 milioni di transazioni attraverso la soluzione di pagamento tramite smartphone offerta dalle banche elvetiche.

Tre giovani su quattro fanno shopping su piattaforme asiatiche
Il 75% di chi fa parte della Gen Z (chi è nato tra il 1997 e il 2012) acquista online sulle piattaforme asiatiche (Temu, Shein, Wish sono le più diffuse).