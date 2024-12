Come il festoso ragazzaccio svizzero Schmutzli si è dato una regolata

Scolari vestiti da Schmutzli a Ennetbürgen, nel Canton Nidvaldo. Keystone

Serie La Svizzera insolita , Episodio 1: Una volta, una misteriosa figura dal volto nero entrava nelle case svizzere all'inizio di dicembre, punendo e rapendo (brevemente) i bambini affinché si comportassero meglio. Poi i tempi sono cambiati e Schmutzli, l'assistente di San Nicola, ha ripulito la sua immagine. Che cosa è successo?

Edy Jauch ricorda ancora di aver visto Schmutzli portare i bambini nella foresta in un sacco. “Oggi sarebbe al limite del rapimento”, ammette.

Tuttavia, Jauch, membro di una corporazione della Svizzera centrale che promuove le usanze tradizionali, ha dichiarato alla Luzerner ZeitungCollegamento esterno che la sua associazione non ha messo alla porta Schmutzli. “Schmutzli non è una guardia del corpo malvagia e muscolosa. È più un assistente che sta in disparte e si fa avanti su richiesta di San Nicola. Schmutzli può suscitare rispetto, ma non deve incutere paura”.

È comunque vero che a volte le famiglie preferiscono che rimanga fuori, “ma succede molto raramente”, secondo Jauch.

Uno Schmutzli dalla faccia pulita accompagna San Nicola lungo la Bahnhofstrasse di Zurigo, 1967. Keystone

La tradizione di un compagno barbuto e un po’ sinistro per San Nicola ha avuto origine secoli fa ed è diffusa in tutto il Nord Europa. In Germania, ad esempio, l’uomo in rosso è accompagnato da Knecht Ruprecht e nei Paesi Bassi da Zwarte Piet (Pietro il Nero, di cui parleremo più avanti).

In Svizzera, l’usanza di San Nicola è celebrata con una festa di rumori e maschere che risale all’epoca precristiana, come ha raccontato a SWI swissinfo.ch anni fa Kurt Lussi, autore e in passato curatore del folklore religioso presso il Museo di Storia di Lucerna.

Schmutzli – “schmutz” in tedesco significa sporco – era il simbolo degli spiriti maligni che queste antiche feste cercavano di scacciare con una combinazione di rumori e luci, ha spiegato Lussi.

>> Questo video (in inglese) racconta l’evoluzione di Schmutzli:

“Dal 1910 abbiamo prove documentate di una strana figura che appare il giorno di San Nicola e che si chiama Butzli, poi cambiato in Schmutzli”, ha detto Lussi. “Schmutzli è un personaggio brutto con il volto nascosto, e questa figura appariva con il volto nero, gli occhi rossi e un cappuccio nero”.

Lussi ha citato un’illustrazione del 1486 che raffigura un demone che rapisce i bambini. “Questo motivo del furto di bambini ritorna di nuovo nello Schmutzli”, ha detto. “C’è anche lo Sträggele, un’altra figura che porta via i bambini e che definirei un demone autoctono svizzero. A questo personaggio è associata la ramazza di betulla, che è anche quella che Schmutzli porta con sé”.

Uno Schmutzli alla ricerca di persone malintenzionate da fustigare a Friburgo, 2017. Keystone / Christian Merz

San Nicola, il Babbo Natale svizzero, e Schmutzli sfilano tradizionalmente per le strade, visitano le case e – con la classica tecnica del poliziotto buono/poliziotto cattivo – scoprono se i bambini si sono comportati bene nell’ultimo anno. Tra le punizioni previste vi sono dei colpi (leggeri) di ramazza e l’essere infilati in un sacco o in un cesto.

Non sorprende che i bambini abbiano imparato a diffidare di Schmutzli. “Ancora oggi, a volte i bambini chiedono se verranno rapiti”, sospira Daniel Küng, presidente della società di San Nicola a Littau. “In questo caso scambiamo due parole con il nonno che ha raccontato loro queste storie”, ha raccontato alla Luzerner ZeitungCollegamento esterno. “Vogliamo far entrare la gente nell’atmosfera natalizia, non siamo la polizia che mantiene l’ordine nelle case”.

Al passo con i tempi: Schmutzli e San Nicola parlano online a una famiglia di Zurigo nel 2020, quando la pandemia di Covid impediva gli incontri privati. Keystone

Nel dicembre dello scorso anno circa 50 persone si sono riunite per il sinodo di San Nicola a Wislikofen, nella Svizzera settentrionale. Se c’è una cosa su cui tutti erano d’accordo è che San Nicola e soprattutto Schmutzli sono cambiati notevolmente negli ultimi decenni.

“Il malvagio Schmutzli che mette i bambini in un sacco non esiste più”, ha detto al Tages-AnzeigerCollegamento esterno Jürg Thrier, che è stato un San Nicola per 33 anni.

Edy Jauch racconta che oggi ai cortei di San Nicola ci sono talvolta giovani che non capiscono la tradizione e affrontano Schmutzli in modo aggressivo. “Vogliono portargli via la ramazza per poterlo colpire a loro volta”.

Gli Schmutzli sono istruiti a non reagire in modo provocatorio in queste situazioni. “A volte danno giusto un colpetto affettuoso con la ramazza alla gente che passa”, dice Jauch con un sorriso. Schmutzli tenta anche di spalmare un po’ del suo trucco sulla guancia delle donne. “È certamente possibile che uno Schmutzli si ritrovi praticamente senza trucco”.

E qui dobbiamo iniziare a camminare con prudenza nel campo minato del politicamente corretto. A prima vista, gli uomini in maschera nera che si stringono con forza alle donne potrebbero apparire problematici.

Nei Paesi Bassi, Zwarte Piet, originariamente raffigurato come un Moro, è approdato alle Nazioni UniteCollegamento esterno con l’accusa di essere razzista e avvilente e di essere evidentemente un servo o uno schiavo nero dei tempi dell’imperialismo olandese.

Schmutzli, invece, è molto diverso: il suo volto scuro è dovuto allo sporco o alla fuliggine. “Non vediamo alcun problema con questa tradizione”, ha dichiarato a 20 MinutenCollegamento esterno Stephanie Graetz, direttrice della Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo. Lo Schmutzli di colore nero non ha alcun sfondo razzista, ha affermato, sottolineando la sua radice mitologica e le sue origini di figura diabolica.

Ritocchi dell’ultimo minuto: gli Schmutzli di Stäfa si dipingono il viso di nero, a rappresentare lo sporco e la fuliggine. Michael Trost

Markus Kolly, un San Nicola di Friburgo, ha una ragione più pratica per il trucco di colore nero. “Il punto è che non si riconosce la persona dietro lo Schmutzli”, ha detto a 20 Minuten. “I bambini non dovrebbero riconoscere le persone. Ecco perché gli Schmutzli hanno una parrucca e una barba finta”.

Inoltre, non tutti gli Schmutzli hanno la faccia sporca: dopotutto, togliere il trucco dai vestiti è un lavoraccio. Martin Kempf, che gestisce il sito chlaus.ch, ha dichiarato a 20 Minuten che le interpretazioni dello Schmutzli variano sostanzialmente da un Comune all’altro.

“In alcune regioni Schmutzli si presenta come un carbonaio e dipinge i volti delle persone con il suo colore”, ha detto. Ma ha anche conosciuto il contrario fin dalla sua infanzia. “In alcune località della Svizzera centrale, San Nicola è accompagnato da aiutanti che sono raffigurati in bianco o come angeli”.

Schmutzli e San Nicola vanno di casa in casa a Stäfa, distribuendo a bambini e bambine lodi, regali e incubi. Michael Trost

San Nicola è qui!

Quindi cosa fanno uno Schmutzli e un San Nicola del XXI secolo? L’anno scorso un giornalista della Zürichsee Zeitung ha trascorso una serata vestito da Schmutzli (nella foto sopra) accompagnando San Nicola nei suoi giri a StäfaCollegamento esterno, un comune affacciato sul lago di Zurigo. Ecco un estratto del suo racconto:

“Schmutzli, la mia barba è a posto?”, mi chiede San Nicola davanti alla porta della prima di quattro case. Controllo i suoi capelli bianchi come la neve alla luce della mia lanterna e annuisco. “Allora puoi suonare il campanello”. Mentre siamo ancora in piedi nella tromba delle scale, un bambino grida: “Mamma, San Nicola è qui!”. San Nicola bussa con forza tre volte alla porta d’ingresso e poi entra.

Siamo accolti da Noé (tutti i nomi sono stati cambiati), di cinque anni, che ci conduce in salotto, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi. Nel frattempo, sua sorella Sarah, di un anno, ci guarda stupita. Ci accomodiamo sulle due sedie a disposizione e San Nicola apre il suo libro.

“Allora, caro Noé”, esordisce con voce un po’ più squillante di prima. “Sei stato un bravo bambino quest’anno?”. Il bambino annuisce entusiasta. “Allora vediamo cosa ha scritto Schmutzli su di te”, continua, lanciandomi un’occhiata complice.

“Stai andando bene all’asilo”, lo elogia San Nicola. “Ma a casa, a tavola, a volte sei un po’ schizzinoso”. Il bambino abbassa la testa con comprensione. “Questo dovrà assolutamente cambiare l’anno prossimo”, dice.

Dopo che San Nicola ha chiuso il libro e Noé ha detto la sua, tocca a me. Frugo nel mio sacco di iuta e tiro fuori i due sacchetti [pieni di cioccolato, arachidi e mandarini], che porgo al bambino. “Ma ora dobbiamo andare”, dice San Nicola, alzandosi e prendendo il suo pastorale. “Tanti altri bambini ci stanno aspettando”.

