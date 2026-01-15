La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Inchiesta preliminare della COMCO contro Microsoft

logo microsoft
L'aumento dei prezzi in Svizzer è oggetto d'indagine. Keystone-SDA

Un'inchiesta preliminare è stata aperta dalla Commissione della concorrenza (COMCO) contro Microsoft per verificare se i recenti aumenti dei prezzi delle licenze in Svizzera rappresentino una restrizione illecita alla concorrenza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha aperto un’inchiesta preliminare contro Microsoft in merito ai prezzi delle licenze in Svizzera. I recenti aumenti potrebbero costituire indizi di restrizioni illecite della concorrenza, si legge in un comunicato.

L’aumento dei prezzi – sottolinea la COMCO – riguarda in particolare il prodotto Microsoft 365, utilizzato dalle imprese così come da un buon numero di amministrazioni e di entità pubbliche e parapubbliche.

L’obiettivo dell’inchiesta preliminare, viene spiegato nella nota, è di esaminare se questi aumenti costituiscano degli indici di restrizione illeciti della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli, fatto che potrebbe giustificare l’apertura di un’inchiesta vera e propria.

Le competenze della Sorveglianza dei prezzi potrebbero essere utilizzate nell’ambito della procedura.

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR