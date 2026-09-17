Venti milioni per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Un aiuto federale dopo la tragedia Keystone-SDA

Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato un contributo di 20 milioni di franchi per finanziare una tavola rotonda che cercherà accordi extragiudiziali per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

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Keystone-ATS

La Confederazione parteciperà con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Dopo gli Stati in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha dato il suo benestare con 106 voti contro 87 e 4 astenuti.

Nel marzo scorso, il Parlamento aveva approvato, con una legge urgente, un contributo di solidarietà di 50 mila franchi per ogni vittima dell’incendio che ha causato 41 morti, soprattutto giovani e giovanissimi, e oltre cento feriti. Le camere avevano tuttavia rinviato la decisione sui fondi destinati per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone coinvolte.

Questo finanziamento era in seguito stato approvato dal Consiglio degli Stati. Oggi è stata la volta del Nazionale. Scopo della tavola rotonda, presieduta dall’ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth, è riunire le vittime dell’incendio, i loro familiari, gli assicuratori interessati, le persone eventualmente tenute a versare indennizzi e le autorità. L’obiettivo finale è favorire la conclusione di accordi extragiudiziali.

Durante le discussioni, il gruppo UDC ha chiesto di non entrare nel merito. “Non siamo contrari all’organizzazione della tavola rotonda, per la quale i fondi necessari sono già previsti a bilancio, non vi è tuttavia alcun motivo per cui la Confederazione debba concedere un contributo supplementare di 20 milioni di franchi”, ha sostenuto Jacques Nicolet (UDC/VD). “Non spetta alla Confederazione sostituirsi alle assicurazioni”, ha aggiunto.

“Il denaro, da solo, e certamente non una somma di 20 milioni di franchi, non può tuttavia rendere giustizia a una tragedia di tale portata, può invece contribuire ad alleviare la sofferenza delle vittime e delle loro famiglie e a fare in modo che situazioni simili possano essere evitate in futuro”, ha replicato Philipp Matthias Bregy (Centro/VS).

Il dossier torna alla Camera dei cantoni per una divergenza minore.

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