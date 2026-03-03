Per il Nazionale l’adozione del figliastro va agevolata

Keystone-SDA

Grazie a una modifica del Codice Civile approvata dal Consiglio Nazionale, sarà più semplice per coniugi o partner adottare un figlio nato tramite procreazione medicalmente assistita.

2 minuti

Keystone-ATS

I bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente da coniug o partner. È quanto prevede una modifica del Codice Civile (CC) approvato lunedì dal Consiglio nazionale con 121 voti contro 55 e 4 astenuti.

Il progetto riguarda i casi in cui il bambino vive col genitore legale e il genitore intenzionale sin dalla nascita. Lo scopo è garantire loro una protezione giuridica completa. Sono interessati anche i bambini nati grazie ad altri metodi di procreazione medicalmente assistita autorizzati all’estero, compresa la maternità surrogata.

Rispetto al progetto del Consiglio federale, il Nazionale ha stralciato il requisito secondo cui la coppia deve aver convissuto per almeno tre anni. Al suo posto ha considerato il concetto di una “genitorialità improntata al lungo periodo in cui ambedue si assumono congiuntamente la responsabilità del figlio”.

La domanda di adozione potrà essere presentata anche prima della nascita del figlio del coniuge o del partner. Tale richiesta dovrà inoltre essere trattata rapidamente, in modo che la decisione sia presa, di norma, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa. Il dossier passa al Consiglio degli Stati.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 2 marzo 2026:

Contenuto esterno

Articoli più popolari I più discussi