Il Consiglio nazionale ha adottato la risoluzione sul genocidio degli yazidi

Questo contenuto è stato pubblicato al Via libera da parte del Consiglio nazionale - con 166 voti contro 25 - alla nuova la legge sui dati dei passeggeri aerei. Il suo obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni tra Svizzera ed Europa. Lo scopo ultimo è la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Questo contenuto è stato pubblicato al Anche la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) corregge al ribasso le previsioni sulla crescita economica elvetica, come peraltro già fatto da altre entità.

Questo contenuto è stato pubblicato al È una ragazza quindicenne l'autrice della sparatoria avvenuta lunedì in una scuola del Wisconsin, negli Stati Uniti. Tre persone (uno studente, un'insegnante e l'autrice della sparatoria, che si è tolta la vita) sono morte e altre sei sono rimaste ferite.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per i prossimi due anni l’Ufficio federale della cultura ha destinato 1,1 milioni di franchi a 14 musei per sostenere la ricerca sui beni culturali di origine coloniale e sulla possibile depredazione di beni durante il regime nazista.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio degli Stati ha approvato una modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico che prevede sgravi finanziari per le fonderie di ferro, acciaio e metalli leggeri "d'importanza strategica".

Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione economica pesa sugli acquisti natalizi: stando a un sondaggio periodico gli svizzeri intendono spendere quest'anno 373 franchi in giocattoli, il 10% in meno del 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli aumenti salariali ottenuti in alcuni settori per il 2025 sono "insufficienti" per compensare la diminuzione del potere d'acquisto dei lavoratori.

