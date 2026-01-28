Il Politechico di Zurigo non è più la migliore università europea

Il sistema universitario elvetico brilla ancora, ma perde il primato assoluto.

Nella seconda edizione della classifica degli atenei europei curata dalla società di consulenza Quacquarelli Symonds (QS) l’Università di Oxford (Regno Unito) strappa il primo posto al Politecnico Federale di Zurigo (ETHZ), che scende al secondo gradino del podio. Terzi a pari merito sono Imperial College e University College, entrambe scuole londinesi.

Nonostante la perdita della leadership continentale la Svizzera conferma una presenza rimarchevole. Due suoi atenei sono nella top 10 europea (dominata da sette realtà inglesi, a cui se ne aggiunge una francese): oltre all’ETHZ figura infatti, stabile al decimo posto, il Politecnico federale di Losanna. L’Università di Zurigo si classifica 34esima, mentre quella di Ginevra fa il suo ingresso nella top 50, salendo di cinque posizioni al 48esimo rango ex aequo. Da parte sua Losanna rientra nella top 100 (90esimo posto).

La Svizzera, con 16 istituzioni classificate (15esima nazione per rappresentanza), dimostra importanti punti di forza. Il sistema universitario elvetico ottiene fra l’altro il punteggio medio più alto al mondo nell’indicatore “International Faculty Ratio”, cioè la percentuale di docenti stranieri. In questo parametro, l’EPFL è il numero uno in Europa, seguita dall’ETHZ e dall’Università della Svizzera italiana (USI), al quarto posto. Sei università elvetiche sono nella top ten continentale per internazionalità del corpo docente.

