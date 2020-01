Le misurazioni daranno insomma esiti più severi e tutto questo aumenta la pressione sugli importatori, i quali -per voce del direttore di Auto Suisse Andreas Burgener- non contestano il metodo di calcolo né il limite, ma avrebbero fatto a meno di un'etichetta.

In un grafico, le emissioni di gas serra in Svizzera per settore (trasporti, edifici, agricoltura, ecc) 2017

Anche il nuovo sistema prevede sette classi (da A a G), tuttavia nel calcolo non si tiene più conto del peso a vuoto del veicolo. Un metodo da sempre criticato dagli ambientalisti poiché consentiva ad automobili con un alto consumo energetico di rientrare in buone classi di efficienza.

A partire da quest'anno, le emissioni delle autovetture nuove non dovranno superare in Svizzera i 95 grammi di CO2 per chilometro, contro i 130 finora in vigore. Gli importatori che falliranno nel rispettare questo limite andranno incontro a sanzioni. Per aiutare gli acquirenti a orientarsi meglio, intanto, è stata introdotta una nuova etichetta energia.

