Classe media in pensione con 1,6 milioni, ma non sono tanti

Altri sviluppi Olimpiadi 2038, un gruppo di lavoro per accompagnare la candidatura elvetica Questo contenuto è stato pubblicato al Organizzare le Olimpiadi invernali in Svizzera è "una grande opportunità per il Paese". Lo afferma il Consiglio federale in un comunicato nel quale fa intendere fra le righe di sostenere la candidatura elvetica ai giochi del 2038. Di più Olimpiadi 2038, un gruppo di lavoro per accompagnare la candidatura elvetica

Altri sviluppi Annullata dal Tribunale federale la sentenza contro un eritreo che spinse una donna sotto un treno Questo contenuto è stato pubblicato al Aveva spinto una donna sui binari del treno presso la stazione centrale di Zurigo ed era stato condannato dalla giustizia cantonale. Il caso di un cittadino eritreo è sbarcato al Tribunale federale (TF) di Losanna, che oggi ha annullato la sentenza di secondo grado. Di più Annullata dal Tribunale federale la sentenza contro un eritreo che spinse una donna sotto un treno

Altri sviluppi Vertice Zelensky-Biden, nuovi aiuti militari a Kiev Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente ucraino avrà i missili a lunga gittata di fabbricazione USA ma non ha ottenuto da Washington il via libera per colpire in profondità il territorio russo. Di più Vertice Zelensky-Biden, nuovi aiuti militari a Kiev

Altri sviluppi Abusi nella Chiesa, le scuse di Papa Francesco Questo contenuto è stato pubblicato al Bergoglio ha parlato a Bruxelles della piaga della pedofilia e anche delle adozioni forzate di bambini nati fuori dal matrimonio, fra gli anni '50 e '70. Di più Abusi nella Chiesa, le scuse di Papa Francesco

Altri sviluppi La Svizzera cambia i confini con Italia e Francia Questo contenuto è stato pubblicato al I confini di Stato tra la Svizzera e l'Italia nei pressi del Cervino e quelli con la Francia attorno a Ginevra saranno rettificati. Lo annunciato venerdì il Consiglio federale, che ha approvato la firma dei relativi progetti. Di più La Svizzera cambia i confini con Italia e Francia

Altri sviluppi Grossi investimenti per le strade nazionali elvetiche nel 2023 Questo contenuto è stato pubblicato al I 2'259 chilometri di strade nazionali svizzere sono generalmente in buone condizioni. Nel 2023, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha investito circa 1,23 miliardi di franchi per la loro manutenzione, ben al di sopra della media degli ultimi 10 anni. Di più Grossi investimenti per le strade nazionali elvetiche nel 2023

Altri sviluppi Coppia condannata per aver tenuto in casa delle “schiave domestiche” Questo contenuto è stato pubblicato al Pena detentiva di 36 mesi, di cui 9 da scontare, e l'ordine di sottoporsi a un trattamento ambulatoriale: è la pena inflitta oggi dal Tribunale distrettuale di Andelfingen (ZH) a uno svizzero riconosciuto colpevole di tratta di esseri umani e sequestro di persona. Di più Coppia condannata per aver tenuto in casa delle “schiave domestiche”

Altri sviluppi CN: sostegno alla stampa va esteso Questo contenuto è stato pubblicato al Il sostegno indiretto alla stampa deve essere esteso. È quanto prevede un progetto, elaborato dalla sua Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, adottato oggi dal Consiglio nazionale per 126 voti a 61. Di più CN: sostegno alla stampa va esteso

Altri sviluppi BNS, per Thomas Jordan, “inflazione è nettamente arretrata e scenderà ancora” Questo contenuto è stato pubblicato al L'inflazione è scesa in Svizzera, mentre le stime sull'evoluzione futura del rincaro sono state corrette al ribasso ed è possibile che lo saranno ancora. Di più BNS, per Thomas Jordan, “inflazione è nettamente arretrata e scenderà ancora”