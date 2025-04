Cittadina svizzera rapita in Niger

Altri sviluppi Pene detentive ed espulsione per gli autori di due home-jacking a Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale penale di Ginevra ha condannato cinque uomini a pene detentive che vanno dai 4,5 ai 7,5 anni per il loro coinvolgimento in due casi di home-jacking. Di più Pene detentive ed espulsione per gli autori di due home-jacking a Ginevra

RoboCake: robotica e cioccolata insieme per cibo del futuro. Ricercatori vodesi e italiani, in collaborazione con pasticceri, hanno realizzato la prima torta di matrimonio robotizzata, totalmente commestibile, batterie comprese, dolci e piccanti al palato.

A Basilea il tappeto turchese più lungo della storia della storia dell'Eurovision. È iniziato il conto alla rovescia in vista dell'Eurovision Song Contest (ESC). L'11 maggio, a Basilea, verrà allestito il tappeto turchese più lungo della storia dell'ESC. Oggi, sul fiume Reno, gli organizzatori hanno annunciato ulteriori dettagli dello show.

Swissmechanic: "Il 95% delle PMI svizzere non pianifica un trasloco negli USA". L'industria svizzera dei macchinari, delle apparecchiature elettriche e dei metalli resta fedele alla Svizzera nonostante la minaccia dei dazi doganali statunitensi.

La corsa dei maialini di Olma occupa il Tribunale federale. La corsa dei maialini di Olma non è una competizione e non può essere autorizzata in qualità di scommessa sportiva locale da San Gallo.

Migros pensa al primo negozio aperto ogni giorno 24 ore su 24. Gli abitanti di Herisau e dintorni potrebbero presto essere in grado di fare la spesa in una filiale Migros in qualsiasi momento.

21enne svizzero incriminato per tentato viaggio jihadista. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha incriminato un cittadino svizzero di 21 anni sospettato di aver sostenuto il sedicente Stato islamico (ISIS), in particolare pianificando un viaggio in Somalia per unirsi ad esso.

Nel 2024 segnalati 273 proiettili inesplosi in Svizzera. Nel 2024, grazie a oltre un migliaio di segnalazioni (1037, 26% oltre la media decennale) da parte della popolazione sempre più sensibile al problema, l'esercito ha potuto disinnescare 273 proiettili inesplosi (5% sopra la media decennale).

Erich von Däniken spegne 90 candeline. Lo scrittore e pubblicista elvetico Erich von Däniken compie oggi, 14 aprile, 90 anni. Si è fatto un nome in tutto il mondo come controverso studioso degli dei e degli extraterrestri e i suoi libri hanno venduto milioni di copie.