Circa 250’000 uccelli migratori osservati in Svizzera

Circa 250'000 uccelli migratori osservati in Svizzera Keystone-SDA

In occasione dell'evento EuroBirdwatch, circa 3'400 appassionati hanno censito 250'000 uccelli migratori, un'opportunità che BirdLife ha colto per denunciare le gravi minacce che affrontano, come la perdita di habitat e la diminuzione degli insetti.

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Keystone-ATS

Circa 3’400 persone hanno partecipato lo scorso weekend alle giornate BirdLife dedicate agli uccelli migratori in Svizzera. Gli appassionati hanno contato circa 250’000 volatili, in particolare colombacci, fringuelli e storni.

Anche specie più rare come il biancone e il luì forestiero sono state segnalate in questa edizione dell’EuroBirdwatch, organizzato simultaneamente in diversi Paesi europei, si legge in un comunicato diffuso giovedì da BirdLife Svizzera. Nella Confederazione erano previsti 61 siti d’osservazione.

L’organizzazione approfitta del bilancio per sottolineare nuovamente i pericoli per gli uccelli migratori. La sparizione del loro habitat, in particolare a causa dell’agricoltura intensiva, costituisce la principale minaccia. La diminuzione degli insetti, di cui si nutre la maggioranza di questi uccelli, complica ulteriormente le cose.

BirdLife denuncia in particolare gli incentivi finanziari della politica agricola elvetica che favoriscono, a suo dire, pratiche dannose per la biodiversità. Anche le collisioni contro superfici di vetro e infrastrutture, oltre al bracconaggio, rappresentano delle minacce.

L’organizzazione invita le autorità e rafforzare la protezione degli habitat, sia nei siti di nidificazione che lungo le rotte migratorie e nei quartieri invernali.

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