I componenti di questo gruppo seguivano una rigida formazione, apprendendo tattiche di cui avvalersi per la commissione dei reati, ma anche di atteggiamenti da assumere di fronte agli inquirenti in caso di fermo.

Il modus operandi di questi furti è apparso da subito opera di professionisti del crimine e i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire come i rapinatori facessero parte della cosiddetta "accademia del crimine rumena", un'organizzazione strutturata gerarchicamente con regolamenti interni precisi, attiva in molti paesi europei ed oggetto d'indagini nella stessa Romania.

Gli obiettivi principali erano soprattutto i negozi ubicati nei grandi centri commerciali, come i grandi magazzini Manor di Sant'Antonino, svaligiata nella notte tra il 15 e il 16 febbraio dello scorso anno. Ogni spaccata ha fruttato un bottino stimato in svariate decine di migliaia di franchi.

Sono cinque le persone arrestate nell'ambito di una vasta inchiesta riguardante furti con scasso ai danni di alcune gioiellerie. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese hanno comunicato che si tratta di cittadini rumeni tra i 24 e i 36 anni. I malviventi hanno eseguito diversi colpi tra il 2016 e il 2018 sia in Ticino, sia in altri cantoni.

Arrestati cinque ladri: i malviventi facevano parte dell'"accademia del crimine rumena", una banda organizzata attiva in molti paesi europei. Hanno rubato in diverse gioiellerie in tutta la Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sgominata banda di ladri attiva in tutta la Svizzera 13 settembre 2019 - 20:11 Arrestati cinque ladri: i malviventi facevano parte dell'"accademia del crimine rumena", una banda organizzata attiva in molti paesi europei. Hanno rubato in diverse gioiellerie in tutta la Svizzera. Sono cinque le persone arrestate nell'ambito di una vasta inchiesta riguardante furti con scasso ai danni di alcune gioiellerie. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese hanno comunicato che si tratta di cittadini rumeni tra i 24 e i 36 anni. I malviventi hanno eseguito diversi colpi tra il 2016 e il 2018 sia in Ticino, sia in altri cantoni. Gli obiettivi principali erano soprattutto i negozi ubicati nei grandi centri commerciali, come i grandi magazzini Manor di Sant'Antonino, svaligiata nella notte tra il 15 e il 16 febbraio dello scorso anno. Ogni spaccata ha fruttato un bottino stimato in svariate decine di migliaia di franchi. Professionisti del crimine Il modus operandi di questi furti è apparso da subito opera di professionisti del crimine e i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire come i rapinatori facessero parte della cosiddetta "accademia del crimine rumena", un'organizzazione strutturata gerarchicamente con regolamenti interni precisi, attiva in molti paesi europei ed oggetto d'indagini nella stessa Romania. I componenti di questo gruppo seguivano una rigida formazione, apprendendo tattiche di cui avvalersi per la commissione dei reati, ma anche di atteggiamenti da assumere di fronte agli inquirenti in caso di fermo.