Ciberattacco, colpiti diversi siti internet di comuni svizzeri

computer Keystone-ATS

Il provider di siti internet Backslash è stato colpito da un attacco di sovraccarico, noto pure come DDoS.

1 minuto

Numerosi siti comunali e cantonali non sono pertanto disponibili. Non ci dovrebbero comunque essere conseguenze per la trasmissione dei risultati delle votazioni.

Nel canton Glarona, ad esempio, i dati saranno pubblicati sulle reti sociali. Se il problema sarà risolto in tempo, lo saranno anche come di consueto sui siti cantonali e comunali, hanno reso noto le autorità su X, precisando che sono stati colpiti solo i siti dell’amministrazione e non i sistemi interni.

Nel canton Argovia, Backlash gestisce i siti di 68 Comuni, dai più piccoli, come Biberstein, Buchs e Kölliken, fino alle città di Aarau, Baden e Brugg. Sono stati colpiti anche i siti di alcuni Comuni svittesi, mentre non si sono verificati problemi su quelli dei Comuni di Basilea Campagna, Berna, Grigioni, Sciaffusa, Soletta, San Gallo, Uri e Zurigo.