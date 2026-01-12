Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

La vignetta è stata pubblicata il giorno del lutto nazionale in Svizzera (9 gennaio). Keystone-SDA

La satira sulla tragedia dell'incendio di Crans-Montana, proposta da Charlie Hebdo con una vignetta che ironizza sulle vittime, ha scatenato un'ondata di polemiche e accuse di indecenza.

Keystone-ATS

Una vignetta di Charlie Hebdo torna a scatenare polemiche. Questa volta l’argomento trattato dal settimanale satirico francese è la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove 40 persone sono morte per l’incendio del bar “Le Constellation”.

Nella “vignetta del giorno” pubblicata dalla rivista sui propri profili social venerdì, firmata dal fumettista Salch, appaiono due figure dai tratti caricaturali che rappresentano sciatori, accompagnate dalla scritta “Les brulés font du ski” (‘Gli ustionati sciano’) in alto e “La comédie de l’année” (‘La commedia dell’anno’) in basso: un richiamo al film comico francese del 1979 “Les Bronzés font du ski”, titolo cult che ebbe molto successo in Francia.

La vignetta in questione. Keystone / Cyril Zingaro

L’illustrazione in questione, pubblicata peraltro durante la giornata di lutto nazionale indetta in Svizzera, ha fatto scattare le proteste di diversi utenti del web, come emerge da decine di commenti indignati su Instagram e X.

Tra questi c’è quello di Julie Bourges, giovane donna diventata nota in Francia sui social che da adolescente era stata vittima di gravi ustioni per un incidente durante una festa di carnevale. “Non è umorismo. È una violenza in più. È stato superato il limite e permettersi di dirlo non significa censurare. Significa ricordare che esiste la DECENZA”, è il suo commento.

