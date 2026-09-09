Una nuova legge per RUAG dopo lo scandalo

Una nuova legge per RUAG dopo lo scandalo Keystone-SDA

In seguito alle irregolarità emerse nel caso dei carri armati Leopard, il Consiglio federale propone di trasformare RUAG MRO in una società di diritto pubblico per garantirsi maggiore controllo, trasparenza e prevenire conflitti d'interesse.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Il Consiglio federale vuole trasformare RUAG MRO, attualmente società anonima (SA) di diritto privato in una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Ha trasmesso oggi il relativo messaggio al parlamento. Il Governo tiene conto di raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF).

Secondo il disegno di legge, il gruppo produttore di armi continuerà a essere gestita principalmente attraverso gli obiettivi strategici del Consiglio federale. La loro attuazione in tutto il gruppo è di competenza del consiglio d’amministrazione (CdA). In casi eccezionali, diversamente da quanto accade oggi, l’esecutivo può impartire istruzioni al cda, qualora ciò dovesse rendersi necessario per tutelare gli interessi di sicurezza nazionali, indica una nota diffusa mercoledì dal Governo.

Evitare conflitti d’interesse

Il progetto prevede direttive più precise in materia di buon governo e per evitare conflitti d’interesse nel cda. I membri di quest’ultimo saranno tenuti a rendere note le loro relazioni d’interesse. Il CdA dovrà vigilare costantemente su queste ultime e informare la Confederazione in merito a variazioni rilevanti. In qualità di azionista unica, in presenza di un conflitto d’interessi inaccettabile la Confederazione potrà destituire un membro dell’organo di sorveglianza.

Inoltre, il governo potrà incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti in maniera indipendente e di presentargli direttamente un rapporto al riguardo.

La decisione di rivedere lo statuto giuridico dell’azienda produttrice di armi fa seguito a una verifica condotta dal CDF alla fine del 2024, che aveva in particolare confermato i sospetti di irregolarità nelle transazioni di RUAG MRO relative ai carri armati Leopard 1.

Articoli più popolari