Il Consiglio federale intende accogliere in Svizzera una ventina di bambini feriti di Gaza
La Svizzera si prepara ad accogliere una ventina di bambini feriti provenienti da Gaza, in un’azione umanitaria coordinata dalla Confederazione e da vari Cantoni, ma l’avvio dell’operazione resta incerto a causa della situazione nella Striscia.
Nel quadro di un’azione umanitaria, la Confederazione e alcuni Cantoni prevedono di accogliere circa 20 bambini feriti di Gaza. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha informato il Governo in merito allo stato attuale dell’operazione prevista.
Tuttavia, a causa della situazione all’interno della Striscia, non è chiaro quando potranno essere effettuati i trasferimenti, precisa oggi l’esecutivo in una nota.
Mercoledì, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il “ministro” degli esteri Ignazio Cassis aveva parlato della possibilità di accogliere bambini malati provenienti da Gaza. Giovedì il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha comunicato che la Confederazione e i Cantoni stava valutando la possibilità di ammettere feriti provenienti dalla Striscia, confermando così diverse notizie riportate dai media. Anche il Regno Unito e l’Italia hanno, ad esempio, già trasferito malati dalla zona di guerra nei loro ospedali.
Venerdì il Consiglio federale è stato informato dell’azione umanitaria. Molte delle informazioni rese pubbliche dai media nei giorni scorsi sono state quindi confermate. Stando al comunicato, una ventina di bambini e i loro familiari saranno portati in Svizzera e riceveranno assistenza medica in ospedali adeguati. Sono in corso i relativi accertamenti, viene precisato.
All’evacuazione di bambini che necessitano con urgenza di assistenza medica partecipano il DFGP e vari Cantoni, insieme ai dipartimenti federali degli affari esteri (DFAE), della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dell’interno (DFI) e a diversi Uffici federali. In collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Medici senza frontiere (MSF) e la Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA) preparano la partenza dalla Striscia di Gaza, il trasferimento e l’entrata in Svizzera nonché il trasporto negli ospedali.
Prima dell’entrata in Svizzera, le autorità federali preposte alla sicurezza effettueranno i relativi controlli. Una volta arrivati nel nostro Paese, i bambini e i familiari che li accompagnano saranno sottoposti a una procedura di asilo.
La Confederazione si assume i costi per il coordinamento e il trasporto in Svizzera, mentre quelli per l’assistenza medica dei bambini sono coperti, su base volontaria, dagli ospedali o dai Cantoni in cui questi sono ubicati, viene ancora precisato.
L’OMS ha registrato circa 19 mila pazienti per un’evacuazione dalla Striscia di Gaza: tra questi vi sono circa 4000 bambini che rischiano la vita a causa di malattie o ferite che non possono essere curate in maniera adeguata sul posto. L’OMS ritiene inoltre molto elevato il numero effettivo di pazienti non ancora registrati che presentano problemi medici gravi.
