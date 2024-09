Educazione dei figli non violenta sancita per legge

Altri sviluppi Otto anni di carcere a una coppia di genitori per la morte della figlioletta disabile Questo contenuto è stato pubblicato al La bambina di tre anni soffriva dalla nascita di un grave handicap cerebrale. I genitori l'hanno soffocata dopo averla drogata con dell'ecstasy. Di più Otto anni di carcere a una coppia di genitori per la morte della figlioletta disabile

Altri sviluppi Richemont conclude l’acquisizione del marchio di gioielli italiano Vhernier Questo contenuto è stato pubblicato al L'importo della transazione tra i gruppi ginevrino e italiano, conclusa oggi, non è stato reso noto. Di più Richemont conclude l’acquisizione del marchio di gioielli italiano Vhernier

Altri sviluppi Aumento dell’IVA di 0,7 punti per finanziare la tredicesima AVS Questo contenuto è stato pubblicato al L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà aumentata di 0,7 punti percentuali per finanziare la tredicesima rendita AVS. Il Consiglio federale ne è stato informato oggi dal competente Dipartimento federale dell'Interno (DFI). La tredicesima AVS sarà introdotta nel 2026. Di più Aumento dell’IVA di 0,7 punti per finanziare la tredicesima AVS

Altri sviluppi È tornata la neve e i passi chiudono Questo contenuto è stato pubblicato al Un fronte freddo ha fatto scendere la notte scorsa il limite delle nevicate in Svizzera al di sotto dei 2000 metri. Di conseguenza diversi passi alpini sono stati chiusi nelle prime ore di questa mattina. Di più È tornata la neve e i passi chiudono

Altri sviluppi Merci attraverso le Alpi, la gomma cresce più della ferrovia Questo contenuto è stato pubblicato al Nel primo semestre, il numero di camion che hanno attraversato le Alpi sulle strade svizzere è cresciuto del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo quasi il mezzo milione di transiti. Di più Merci attraverso le Alpi, la gomma cresce più della ferrovia

Altri sviluppi La polizia zurighese si affida all’intelligenza artificiale per stanare i terroristi Questo contenuto è stato pubblicato al La polizia cantonale zurighese punta sull'IA per rintracciare i terroristi su Internet e prevenire gli attacchi. Questo strumento aiuterà le forze dell'ordine a vagliare i dati contenuti nei forum, che siano aperti o chiusi. Di più La polizia zurighese si affida all’intelligenza artificiale per stanare i terroristi

Altri sviluppi Politecnico di Zurigo: tra record di iscrizioni e aumenti delle rette Questo contenuto è stato pubblicato al Nel giorno in cui il prestigioso istituto rende noto il numero di iscritte e iscritti - 27'000 in totale - la Camera dei Cantoni ha deciso di seguire il Consiglio nazionale decidendo di triplicare la quota per studenti e studentesse in arrivo da altri Paesi. Di più Politecnico di Zurigo: tra record di iscrizioni e aumenti delle rette

Altri sviluppi La RTS taglierà 55 posti nel 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al L'aumento dei prezzi e le entrate commerciali in ribasso obbligano il servizio pubblico a risparmiare 50 milioni di franchi nel 2025. In tale contesto l'antenna francofona ha annunciato oggi economie per 10 milioni e la soppressione di posti di lavoro. Di più La RTS taglierà 55 posti nel 2025

Altri sviluppi Esperti “giocano a bocce” per simulare la caduta di massi Questo contenuto è stato pubblicato al Per meglio capire il movimento delle cadute di rocce e massi, esperte ed esperti del settore si sono ritrovati sul Weissfluhjoch, nel Canton Grigioni, per lanciare grossi blocchi di cemento arancioni giù per un pendio. Di più Esperti “giocano a bocce” per simulare la caduta di massi