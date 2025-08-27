Divario salariale, famiglia ed età penalizzano le donne

Altri sviluppi Qui Svizzera Crolla la fiducia nella congiuntura: indice UBS-CFA a minimi dal 2022 Questo contenuto è stato pubblicato al Alla luce dei dazi americani del 39% gli analisti finanziari sono molto meno fiduciosi riguardo all'evoluzione congiunturale elvetica. Di più Crolla la fiducia nella congiuntura: indice UBS-CFA a minimi dal 2022

Altri sviluppi Qui Svizzera In India entrano in vigore i dazi al 50% Questo contenuto è stato pubblicato al I pesanti dazi imposti da Donald Trump alle merci provenienti dall’India sono entrati in vigore mercoledì. Il 50% imposto al Paese più popolato al mondo è tra le percentuali più alte in assoluto. Di più In India entrano in vigore i dazi al 50%

Altri sviluppi Qui Svizzera BNS: “La soglia per introdurre interessi negativi è alta” Questo contenuto è stato pubblicato al Per la Banca nazionale svizzera (BNS) la soglia da superare per passare agli interessi negativi è alta: è il messaggio lanciato oggi dal vicepresidente della direzione generale Antoine Martin. Di più BNS: “La soglia per introdurre interessi negativi è alta”

Altri sviluppi Qui Svizzera La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull'utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell'anno scorso. Di più La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa

Altri sviluppi Qui Svizzera L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato Questo contenuto è stato pubblicato al Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che martedì scorso ha trucidato a coltellate la propria famiglia - l'ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo - a Corcelles, nel canton Neuchâtel. Di più L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato

Altri sviluppi Qui Svizzera Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids. Di più Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra

Altri sviluppi Qui Svizzera Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto Questo contenuto è stato pubblicato al Il Ministero pubblico vodese ha reso noto oggi i risultati iniziali delle indagini sull'incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia. Di più Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto

Altri sviluppi Qui Svizzera Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni Questo contenuto è stato pubblicato al I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato lo scorso luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano "Le Temps". Di più Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni

Altri sviluppi Qui Svizzera La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo Questo contenuto è stato pubblicato al La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia. Di più La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo