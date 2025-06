Preventivo 2026 della Confederazione: deficit di 600 milioni

Questo contenuto è stato pubblicato al Come una delle misure di accompagnamento all'iniziativa popolare "No a una Svizzera da 10 milioni!", il Governo federale propone che chi arriva nella Confederazione grazie al ricongiungimento familiare sia meglio integrato nel mondo del lavoro.

Questo contenuto è stato pubblicato al In futuro, lo statuto di protezione S dovrebbe essere concesso soltanto alle persone provenienti da regioni ucraine in cui la vita e l'integrità fisica sono concretamente minacciate. Lo ha proposto il Consiglio federale, dando seguito a una richiesta del Parlamento.

Altri sviluppi

In arrivo sanzioni nazionali contro il littering

Questo contenuto è stato pubblicato al Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrebbe in futuro essere sanzionato con una multa di 100 franchi. Lo prevedono nuove norme federali contro il littering contenute in un pacchetto di ordinanze ambientali inviate oggi in consultazione dal Consiglio federale.

Di più In arrivo sanzioni nazionali contro il littering