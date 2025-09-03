Accordo di libero scambio con l’India in vigore dal 1° ottobre
L’intesa commerciale tra l’AELS e l’India, che entrerà in vigore il 1° ottobre, rappresenta un passo significativo per rafforzare gli scambi bilaterali, migliorare l’accesso al mercato indiano per le esportazioni svizzere e promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso impegni giuridicamente vincolanti.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
L’accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS (Associazione europea di libero scambio, di cui fa parte la Svizzera) e l’India entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso le necessarie modifiche normative per attuare le concessioni doganali concordate in tale intesa.
L’Accordo di partenariato commerciale ed economico (TEPA), così viene definita l’intesa, tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e l’India aumenta la certezza del diritto e la pianificabilità degli scambi economici bilaterali. Migliora, inoltre, l’accesso dei beni e servizi elvetici al mercato indiano, indica una nota governativa.
In particolare, New Delhi garantisce a Berna un migliore accesso al suo mercato per il 94,7% delle attuali esportazioni (2018-2023, escluso l’oro). Tra queste figurano prodotti farmaceutici, macchinari, strumenti ottici, orologi e prodotti agricoli trasformati. Una volta scaduti i periodi transitori, tali concessioni consentiranno di realizzare ogni anno un risparmio sui dazi fino a circa 167 milioni di franchi (in base agli scambi commerciali attuali), viene precisato.
Anche sviluppo sostenibile
Per la prima volta l’India assumerà impegni giuridicamente vincolanti in materia di commercio e sviluppo sostenibile in un accordo di libero scambio (ALS). Quest’ultimo contiene infatti una disposizione in cui le Parti riconfermano i propri diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali, tra cui intese in materia di commercio, ambiente, affari sociali e diritti umani. Ciò dovrebbe garantire che non siano violate né la legislazione sull’ambiente e il lavoro degli Stati firmatari né il diritto ambientale e sociale internazionale, viene ancora sottolineato.
L’ALS contiene inoltre un capitolo sulla promozione degli investimenti e sulla cooperazione. Per la prima volta in un Accordo di libero scambio gli Stati dell’AELS si impegnano a realizzare diverse attività di promozione con l’obiettivo di aumentare gli investimenti in India e creare così nuovi posti di lavoro. New Delhi, dal canto suo, si impegna a garantire un clima favorevole agli investimenti.
Diversificazione mercati sbocco
Proprio in tempi di grandi incertezze in materia di politica commerciale (vedi imposizione di dazi doganali del 39% da parte degli USA, ndr), gli accordi di libero scambio sono uno strumento essenziale per consentire all’export svizzero di accedere a nuovi mercati di sbocco e di diversificarsi. Stando all’esecutivo, questo giova alla piazza economica elvetica e alla sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e mantenere posti di lavoro.
Con questo ALS – firmato il 10 marzo 2024 per la Svizzera dal ministro dell’economia Guy Parmelin dopo oltre 16 anni di negoziati e approvato dalle Camere federali il 21 marzo 2025 – la Confederazione porta avanti la strategia di politica economica estera definita dal Consiglio federale.
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Lavoro ed economia
Il cappuccino più caro al mondo? Lo si beve a Zurigo
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Licenziamento di Laurent Freixe, la stampa parla di “antefatti”
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'improvviso licenziamento del CEO di Nestlé Laurent Freixe per una relazione sottaciuta con una dipendente continua a suscitare un grande interesse sulla stampa svizzera.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il popolare giornalista italiano, Emilio Fede, che è stato direttore del Tg4, è morto all'età di 94 anni. Lo ha appreso l'agenzia di stampa ANSA. Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate (Milano).
L’UDC propone di contenere l’esplosione dei costi sanitari con limitazioni nel settore dell’asilo
Questo contenuto è stato pubblicato al
Franchigie in funzione dell'età degli immigrati e prestazioni limitate nel settore dell'asilo: l'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) ha presentato martedì un documento programmatico per contenere l'aumento dei costi sanitari che pone l'accento sulla popolazione straniera.
Botte in caserma, 13 condanne nel canton Neuchâtel
Questo contenuto è stato pubblicato al
Una comandante dell'esercito svizzero e dodici ufficiali sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo, nella fattispecie un pestaggio durante una consegna dei gradi, a Colombier, canton Neuchâtel.
Sospesi altri quattro agenti di Losanna a causa di messaggi discriminatori
Questo contenuto è stato pubblicato al
Quattro procedure di sospensione immediata sono state avviate lunedì dalla Città di Losanna, in relazione a messaggi discriminatori circolati fra agenti di polizia su WhatsApp. Le misure si aggiungono ad altre quattro decise lunedì scorso.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Ricercatori svizzeri hanno lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale (IA). Lo scopo è reagire ai sistemi commerciali dominanti, accusati di non essere abbastanza trasparenti.
Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato lunedì sera il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.