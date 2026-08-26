La Svizzera taglia gli aiuti ambientali

CF: 176 milioni per l'ambiente globale tra il 2027 e il 2030 Keystone-SDA

Un credito d'impegno di 176,23 milioni di franchi per l'ambiente globale sarà proposto al Parlamento per il periodo 2027-2030, segnando una riduzione di 21 milioni rispetto al quadriennio precedente.

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Keystone-ATS

La Svizzera dovrà investire 176,23 milioni di franchi a sostegno dell’ambiente globale tra il 2027 e il 2030, ovvero circa 21 milioni in meno rispetto al periodo 2023-2026. Il Consiglio federale ha approvato mercoledì questo credito d’impegno. L’ultima parola spetterà però al Parlamento.

Il finanziamento internazionale nel settore ambientale riveste un’importanza fondamentale, se si considerano il continuo degrado del clima globale e l’innegabile necessità di agire, indica l’Esecutivo.

Il Governo ha tuttavia proceduto a un taglio del bilancio a causa delle misure di risparmio della Confederazione. La decisione giunge mentre il Consiglio federale ha annunciato la scorsa settimana un’eccedenza di 800 milioni di franchi per il preventivo 2026, anziché un disavanzo. Il Governo aveva pure annunciato un investimento supplementare nell’esercito pari a 970 milioni.

Aiuti ai Paesi in via di sviluppo

La maggior parte del credito d’impegno, 132,1 milioni di franchi, è destinata alla nona ricostituzione del Fondo mondiale per l’ambiente (GEF). Consentiranno di finanziare progetti di tutela ambientale nei Paesi in via di sviluppo, nei settori del clima, della biodiversità, delle risorse idriche, dell’inquinamento e della desertificazione.

Inoltre, 12 milioni saranno versati al Fondo multilaterale per l’ozono. Istituito nel 1991 nell’ambito dell’attuazione del Protocollo di Montréal, questo fondo ha da allora contribuito a ridurre di circa il 90% le sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate nei Paesi in via di sviluppo.

Il Consiglio federale richiede pure un importo di 29,33 milioni a favore del Fondo per i Paesi meno avanzati (LDCF) e del Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF). Ciò consentirà di finanziare misure di adattamento nei Paesi più poveri e nei piccoli Stati insulari.

Infine, 2,8 milioni saranno destinati all’attuazione del credito d’impegno. Il Governo chiede parallelamente al settore privato di investire maggiormente per la protezione dell’ambiente.

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