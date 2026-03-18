Certificati medici, il Nazionale vota per una stretta

Keystone / Christian Beutler

Per contrastare il fenomeno dei certificati medici compiacenti, il Consiglio nazionale ha approvato, malgrado l'opposizione della sinistra, una mozione che prevede di allentare il segreto professionale dei medici.

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Keystone-ATS

I certificati medici compiacenti vanno combattuti in modo più efficace. Lo pensa il Consiglio nazionale, che mercoledì, per 123 voti a 60, ha approvato una mozione della sua Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS-N) con la quale si vuole allentare il segreto professionale. Il dossier passa agli Stati.

L’atto incarica il Consiglio federale di adottare tutte le misure adeguate per lottare contro le pratiche fraudolente connesse con i certificati compiacenti (con cui i medici deliberatamente attestano a un impiegato un’incapacità al lavoro che in realtà non esiste), nonché quelli redatti con negligenza, inesatti o incompleti. L’obiettivo è ridurre gli oneri ingiustificati a carico dei datori di lavoro e delle assicurazioni sociali.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 17 marzo 2026:

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“I certificati medici sono sempre più lacunosi”, ha dichiarato Diana Gutjahr (Unione democratica di centro – UDC, destra conservatrice) a nome della commissione. “Questo si traduce in una perdita di circa 70 miliardi di franchi, pari al 9% del prodotto interno lordo”. Per questo, le basi giuridiche relative al segreto professionale vanno rese meno rigide, così che i medici curanti debbano essere tenuti fin dall’inizio a fornire, su richiesta, informazioni sulle limitazioni concrete legate allo stato di salute dei pazienti.

La sinistra si è opposta con veemenza alla proposta. “Pazienti e medici vengono usati come capri espiatori”, ha protestato Léonore Porchet (Verdi). Stando alla deputata ecologista invece, bisognerebbe affrontare il vero nocciolo della questione, ossia le condizioni di lavoro sempre più difficili. La mozione, ha inoltre fatto notare, penalizza in particolare le donne incinte, sovente costrette a prendere un congedo malattia prima del parto.

Pierre-Alain Fridez (Partito socialista – PS), medico di professione, ha da parte sua sottolineato il numero esiguo di certificati falsi. La sua posizione è stata appoggiata, invano, anche dalla ministra della salute Elisabeth Baume-Schneider, preoccupata dal possibile aumento degli oneri amministrativi.

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