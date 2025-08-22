Cereali, yogurt e bevande conterranno meno zucchero entro il 2028
Diverse compagnie elvetiche rinnovano l’impegno per ridurre lo zucchero nei prodotti alimentari, ma l’industria respinge ancora gli obiettivi proposti per il sale.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
Ventun aziende si sono impegnate volontariamente giovedì ad abbassare ulteriormente la quantità di zucchero in alimenti e bevande. Non è stato invece di nuovo possibile concordare alcun obiettivo di riduzione del sale.
In presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider i principali produttori e rivenditori svizzeri hanno firmato nuovamente la “Dichiarazione di Milano” del 2015 e concordato nuovi obiettivi per diminuire gradualmente la quantità di zucchero nei loro prodotti, indica il Dipartimento federale dell’interno (DFI) in un comunicato.
Entro la fine del 2028 si dovrà ridurre di un ulteriore 10% gli zuccheri aggiunti nel quark, nei cereali per la prima colazione, nelle bevande a base di latte misto e in quelle rinfrescanti, e di un ulteriore 5% quelli nello yogurt. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) verificherà alla fine del 2028 se gli obiettivi concordati oggi sono stati raggiunti.
La “Dichiarazione di Milano”
La “Dichiarazione di Milano” – lanciata dieci anni fa dal DFI in occasione dell’Esposizione universale dedicata al tema della nutrizione – ha sortito l’effetto auspicato, sottolinea il dipartimento di Baume-Schneider: finora lo zucchero è stato ridotto di quasi il 40% nei cereali, del 13% circa nello yogurt e nelle bibite rinfrescanti, del 10% nel quark e di oltre il 14% nelle bevande a base di latte misto, mentre i prodotti di nuova introduzione sul mercato hanno spesso un contenuto di zucchero significativamente inferiore alla media. Inoltre compaiono sugli scaffali sempre più prodotti senza zuccheri aggiunti.
Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 agosto 2025:
Contenuto esterno
Grazie a questi risultati la “Dichiarazione di Milano” sta contribuendo a ridurre il consumo di zucchero della popolazione e quindi a promuovere la salute pubblica, rileva il DFI. Gli Svizzeri consumano in effetti una quantità di zucchero doppia rispetto a quella raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ovvero una media di circa 100 grammi al giorno. Un consumo eccessivo di zucchero – viene ricordato – può portare, tra l’altro, all’obesità e quindi ad aumentare il rischio di malattie cardiocircolatorie o il diabete di tipo 2. I costi di queste malattie ammontano a oltre 50 miliardi di franchi all’anno.
Nessun progresso invece per quanto riguarda il contenuto di sale: considerato che un elevato consumo provoca, tra l’altro, l’ipertensione arteriosa, che aumenta il rischio di infarto o ictus, e che con ben 9 grammi al giorno pro capite il consumo di sale della popolazione in Svizzera è significativamente superiore alla quantità raccomandata dall’OMS di un massimo di 5 grammi al giorno, il DFI ha proposto all’industria alimentare obiettivi concreti di riduzione del sale per le pizze e i pasti pronti. Tuttavia solo Aldi Suisse è disposta a sostenerli.
Così, dopo quelli del 2023, i negoziati per una riduzione del contenuto di sale sono nuovamente falliti. Il DFI afferma che continuerà a lavorare con il settore per trovare un consenso sostenibile e a lungo termine che sostenga gli obiettivi di politica sanitaria e sia economicamente fattibile.
I più discussi
Altri sviluppi
Dibattito
Moderato da:
Daniele Mariani
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata più a lungo
Questo contenuto è stato pubblicato al
La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata dalla rete per un periodo molto più lungo del previsto, con una perdita stimata in circa mezzo miliardo di franchi per i suoi azionisti: i gruppi energetici Alpiq, Axpo, CKW ed EWB, oltre alla Città di Zurigo.
Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo
Questo contenuto è stato pubblicato al
I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) lascerà la sua funzione il prossimo marzo al termine del suo mandato.
Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, anche Ginevra è ora colpita da un focolaio di coleottero giapponese. Una decina di questi insetti sono stati individuati in una zona situata sulla sponda sinistra del Lemano.
Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l'elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica.
USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard.
Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’impennata delle esportazioni d’oro verso gli Stati Uniti ha accentuato lo squilibrio commerciale, spingendo Trump a introdurre dazi del 39% su gran parte delle merci svizzere, escludendo però il metallo prezioso.
Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli apprendisti e le apprendiste dovrebbero avere diritto a otto settimane di vacanza all’anno. Una petizione in tal senso, con oltre 176'000 firme, è stata depositata giovedì presso la Cancelleria federale a Berna.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.