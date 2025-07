Troppo caldo per il nucleare: Beznau si ferma

Altri sviluppi Un ritratto dell’immigrazione dal 1966 per guardare al futuro Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studio mostra che il 60% dell persone immigrate con permesso B o C in Svizzera ha una formazione universitaria. Il profilo tipico è giovane, qualificato e resta solo pochi anni: la sfida è trattenerli. Di più Un ritratto dell’immigrazione dal 1966 per guardare al futuro

A un anno dall'alluvione, "la Mesolcina si è rimboccata le maniche"

Il vallo di protezione di Sorte nel Comune di Lostallo (canton Grigioni) proteggerà la frazione in modo completo, hanno detto oggi le autorità in una conferenza stampa a un anno dall'alluvione. I costi per il ripristino lievitano ancora e ammontano a quasi 84,2 milioni.

GHF: "Non abbiamo intenzione di fermare il nostro aiuto a Gaza"

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Stati Uniti e Israele ma criticata dalle Nazioni Unite e da decine di Ong internazionali, continuerà a fornire aiuti alla Striscia di Gaza.

Giura, nella piscina di Porrentruy può entrare solo chi abita in Svizzera

Chi non risiede in Svizzera da domani e fino al 31 agosto non potrà più accedere alla piscina di Porrentruy (canton Giura).

Vasti incendi a ovest Creta, turisti e residenti evacuati

Il vasto incendio che infuria da ieri pomeriggio a Lasithi, all'estremità orientale dell'isola di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e visitatori nell'area di Lasithi, Agia Fotia, Galini. Lo scrive Kathimerini.

Niente ergastolo per Sean "Diddy" Combs

I giurati nel processo contro Sean "Diddy" Combs a New York, che ieri avevano mostrato esitazioni sul verdetto finale, hanno giudicato il mogul dell'hip hop non colpevole per i due capi d'imputazione più gravi: traffico sessuale e associazione a delinquere.

La Svizzera resta un obiettivo strategico per le spie avverte SIC

La Svizzera rimane un obiettivo strategico per le spie in un contesto di tensioni internazionali.

Accordo di libero scambio tra la Svizzera e i Paesi Mercosur

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS hanno concluso mercoledì un accordo di libero scambio con l'organizzazione economica sudamericana Mercosur.

Le vendite di auto nuove in calo anche nel primo semestre

Dopo un 2024 già difficile, anche il 2025 non è iniziato con il piede giusto per il mercato dell'auto in Svizzera. Tra gennaio e giugno, i veicoli nuovi immessi in circolazione sono stati 113'133, ossia il 6,7% in meno rispetto al primo semestre dell'anno precedente.