Cassis, all’ONU, invita al dialogo con la Russia

Il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis. Keystone-SDA

A New York per una serie d'incontri all'ONU, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis ha lanciato un appello all'ONU per l'apertura al dialogo con Mosca.

2 minuti

Keystone-ATS

In un discorso al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla guerra in Ucraina, il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha invitato al dialogo con la Russia. A suo avviso, la conferenza di pace tenutasi a giugno al Bürgenstock ha permesso di superare lo stallo.

“Questo primo passo verso la pace deve essere seguito da altri. È importante continuare il dialogo anche con la Russia”, ha dichiarato Cassis. In questo modo, la Svizzera ha scelto un tono diverso da quello di altri Paesi occidentali come Stati Uniti e Francia, che hanno condannato con la massima fermezza Mosca e tutti gli Stati che sostengono l’aggressione russa.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso parte all’incontro, dichiarando che la Russia, unico aggressore del conflitto, può essere “costretta alla pace” solo dalla comunità internazionale.

Necessaria una diplomazia pragmatica

Il ministro ticinese ha inoltre dichiarato che è “essenziale che il Consiglio continui a riflettere sui modi per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”. Tuttavia, il consigliere federale non ha parlato di un ritiro immediato delle truppe russe dall’Ucraina, come aveva chiesto a New York negli ultimi due anni.

Solo una diplomazia pragmatica può sbloccare questa situazione di stallo, che è già costata troppe vite, ha proseguito Cassis. “Finora questo Consiglio non si è assunto pienamente le sue responsabilità. Dopo 1000 giorni di guerra, non abbiamo ancora trovato una soluzione diplomatica”, ha dichiarato il capo della diplomazia elvetica.

La necessità di prepararsi alla ricostruzione

Cassis ha poi sottolineato l’importanza di discutere della ricostruzione dell’Ucraina: “una pace duratura dipenderà anche da una ricostruzione ben preparata”, ha affermato.

Poco dopo l’inizio del conflitto, la Svizzera aveva già gettato le basi con la Conferenza di Lugano, ha detto il consigliere federale. Una delle sue priorità è lo sminamento umanitario: “attualmente stiamo investendo 120 milioni di dollari nello sminamento di aree civili e agricole in Ucraina”, ha ancora precisato.