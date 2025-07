Cassis in visita in Nepal e Bhutan

Il consigliere federale Ignazio Cassis è in Asia per una visita ufficiale di una settimana che lo ha portato in Nepal e Bhutan, dove ha rafforzato le relazioni bilaterali e sostenuto la cooperazione allo sviluppo, prima di recarsi in Malesia per partecipare alla Conferenza dei ministri degli esteri dell’ASEAN.

Keystone-ATS

Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ignazio Cassis, si trova attualmente in Asia per un viaggio di lavoro di una settimana. Negli ultimi due giorni ha visitato il Nepal e il Bhutan e incontrato rappresentanti dei due Governi.

La visita in Nepal è la prima di un consigliere federale dal 1997. Avviene “in un momento importante per il Paese asiatico. Il Nepal è infatti sul punto di uscire dalla categoria dei Paesi meno avanzati, un processo che la Svizzera sostiene da oltre 60 anni nell’ambito della cooperazione internazionale”, precisa un comunicato del DFAE. I fondi, (quest’anno sono stati stanziati 24 milioni) servono in particolare per finanziare progetti di apprendistato.

Il consigliere federale ha quindi visitato un’azienda che forma apprendisti con il sostegno della Svizzera. Ha avuto inoltre colloqui ufficiali con il primo ministro nepalese Khadga Prasad Sharma Oli e con il ministro dell’interno Ramesh Lekhak, con i quali ha discusso soprattutto su come rafforzare le relazioni economiche bilaterali.

La visita in Bhutan coincide con il 40esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e questo Paese, sottolinea il DFAE. Cassis ha incontrato il primo ministro bhutanese Dasho Tshering Tobgay, il ministro degli affari esteri e del commercio estero Lyonpo D.N. Dhungyel ed è stato ricevuto da Jigme Singye Wangchuck, quarto re del Bhutan. I colloqui si sono concentrati sulla cooperazione regionale nel campo della sostenibilità e sullo sviluppo delle relazioni economiche.

Cassis si trova ora a Kuala Lumpur per partecipare alla Conferenza dei ministri degli esteri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).